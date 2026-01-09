Druhá řada Metody Markovič dorazila na Oneplay. Řeší případ spartakiádního vraha

Streamovací platforma Oneplay v pátek 9. ledna uvedla první díl druhé řady kriminálního seriálu Metoda Markovič. Po divácky i kriticky úspěšné první sérii, která se věnovala případu Ladislava Hojera, se tvůrci tentokrát zaměřili na jednu z největších výzev československé kriminalistiky 80. let. Nová minisérie s podtitulem Straka mapuje pátrání po sériovém vrahovi, který děsil veřejnost v době konání celostátní spartakiády v roce 1985.
Děj zavádí diváky do Prahy zaplněné cvičenci z celé republiky, kde kriminalisté pod vedením Jiřího Markoviče čelí enormnímu tlaku na rychlé dopadení pachatele. Na rozdíl od první série, která se soustředila na postupné odkrývání již spáchaných činů a vztah vyšetřovatele s obviněným, přináší pokračování odlišnou dynamiku vyšetřování aktivního zločince.
Metoda Markovič: Straka
Scenárista Jaroslav Hruška vysvětlil, že případ spartakiádního vraha podrobuje Markovičovy metody těžké zkoušce a staví jej před morální dilema, zda pod tlakem okolí nezměnit svůj přístup a hodnoty.
Režie se ujala dvojice Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar, držitelé Českého lva za snímek Přišla v noci. Tvůrci popisují posun v žánru, kdy se z psychologického dramatu stává spíše politický thriller reflektující napětí ve společnosti. Režisér Tomáš Pavlíček zdůraznil náročnost natáčení dobového seriálu podle skutečných událostí, kde i drobná chyba v detailu může narušit věrohodnost díla. Scénář vychází z pečlivých rešerší a materiálů poskytnutých policejními poradci.
V hlavní roli se vrací Petr Lněnička, jehož postava se v ději posunula o dva roky do období svého profesního vrcholu. Kromě vyšetřování se série opět věnuje i Markovičově soukromí, konkrétně výchově dospívající dcery.
Roli pachatele Jiřího Straky ztvárnil Max Kocek, který uspěl v dvouměsíčním castingu s ambicí vymanit se ze svých dosavadních rolí kladných postav. V dalších rolích se nově představí například Marián Mitáš nebo Přemysl Boublík.
První řada seriálu získala uznání kritiků včetně tří Českých lvů. Souběžně s hranou sérií platforma uvádí také čtyřdílnou dokusérii Případy Jiřího Markoviče, ve které na práci legendárního kriminalisty vzpomínají jeho kolegové, rodina i odborníci z justice a psychiatrie.