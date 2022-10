Druhý úspěch pro česko-slovenskou dvojku. Jejich startup Around za miliardu kupují Američané

Autor: Miro

Americká společnost Miro kupuje startup česko-slovenských zakladatelů Around, a to za částku blížící se miliardě. Around v minulosti získal investice ve výši 15,2 milionu dolarů od investorů jako Slack, Wing Venture Capital nebo českých Credo Ventures. Miro už posbíralo přes 476 milionů dolarů při ohodnocení více než 17 miliard dolarů.





Around je software zaměřený na videokonference. Využívá prvky umělé inteligence, díky čemuž automaticky zaměřuje obličeje, centruje je, dává do “bublin” a upozaďuje pozadí. Around taktéž dokáže rozpoznávat zvuky typu štěkání psů a během hovorů je potlačuje.





Miro si lze představit jako takovou virtuální tabuli, kde je možné vizualizovat různá data a v reálném čase na všem spolupracovat se svými kolegy. Do tohoto whiteboardu lze připojovat další aplikace jako Google Workspace, Teams, Zoom a podobně. Miro nyní může integrovat funkce Around do svého produktu a opačně.

Around založilo česko-slovenské duo Pavel Serbajlo a Dominik Zane (dříve Dominik Balogh). Ti se v minulosti přesunuli z Česka do Silicon Valley, kde vybudovali startup M.dot. Jejich nástroj pro tvorbu mobilních webových stránek pak v roce 2013 za 15 milionů dolarů koupil hostingový obr GoDaddy. K založení Around se přidal také Matt Zakutny.

Miro i Around získali pozornost zákazníků a investorů mimo jiné díky covidu, kdy se rozmohla práce na dálku. Miro naposledy získalo investici 400 milionů dolarů, na palubě má třeba Accel, Atlassian nebo Salesforce.com. Jeho digitální nástěnku používají firmy jako Cisco, Dell, HP, Deloitte a další.

Pro Credo Ventures je Around další pěkný exit, mezi které spadají i prodeje Cognitive Security (Cisco), Apiary (Oracle) nebo vstup UiPath na newyorskou burzu.