Duel Andreje Babiše a Petra Pavla vidělo 1,7 milionu lidí

Autor: Česká televize

Nejsledovanějším nedělním pořadem na celém televizním trhu se stal duel kandidátů na prezidenta, který vysílaly stanice ČT1 a ČT24. Vidělo ho však méně lidí než finálový duel před pěti lety.





Debatu prezidentských kandidátů Andreje Babiše a Petra Pavla si zapnulo 1,72 milionu diváků starších 15 let. Alespoň na tři minuty na něj přepnulo 2,6 milionu diváků ve stejné věkové skupině. Uvedla to mluvčí České televize Karolína Blinková.





Diskuse se uskutečnila v historické budově Národního muzea. Moderoval ji Martin Řezníček. Andrej Babiš původně oznámil, že do debaty nepřijde a zúčastní se diskusí na komerčních stanicích. Nakonec si to rozmyslel a do muzea dorazil tři minuty před začátkem televizního přenosu.

Sledovanost duelu byla nižší než v roce 2018, kdy proti sobě usedli Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Tehdy přenos z Rudolfina sledovalo rekordních 2,7 milionu diváků. Duel Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v roce 2013 vidělo 1,612 milionu dospělých diváků.

Nejsledovanější letošní politickou debatou je zatím diskuse Andreje Babiše, Danuše Nerudové a Petra Pavla odvysílaná televizí Nova 12. ledna. Tu vidělo 1,91 milionu dospělých diváků.