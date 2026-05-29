Duel s Kanadou byl zatím nejsledovanějším zápasem MS, provoz v síti O2 přesáhl 3 Tbit/s

Filip Rožánek
Dnes
Sledování hokeje v televizi, ilustrační foto Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT

Úterní zápas na mistrovství světa v hokeji mezi Českem a Kanadou byl podle dat České televize zatím nejsledovanějším utkáním letošního šampionátu.

Na obrazovkách i online jej průměrně sledovalo 1,91 milionu diváků starších čtyř let a podíl na publiku dosáhl 50,84 %. Jen v síti operátora O2 běžel milion souběžných streamů a okamžitý objem IPTV provozu během druhé třetiny zápasu přesáhl 3 Tbit/s. Absolutní maximum nicméně drží únorové zimní olympijské hry v Itálii, během nichž provoz v síti O2 vystoupal na 3,63 Tbit/s a souběžně bylo spuštěno přes 1,1 milionu unikátních streamů.

Šampionát podle O2 potvrzuje pokračující posun diváckých návyků směrem k televiznímu obsahu sledovanému přes internetové připojení, které umožňuje sledování na více zařízeních i zpětné zhlédnutí.

Další zatěžkávací zkouškou sítí bude nadcházející mistrovství světa ve fotbale. Většina utkání se ale odehraje mimo hlavní vysílací čas, v nočních nebo časných ranních hodinách, a O2 proto očekává spíše vyšší využití odloženého sledování a zpětného zhlédnutí. Výjimkou může být zápas české reprezentace 18. června od 18 hodin.

Hokejové mistrovství patří i letos k divácky nejúspěšnějším pořadům České televize. Utkání s Kanadou se zásahem 3,09 milionu diváků (tedy těch, kdo sledovali alespoň tři minuty souvisle) předčilo i sobotní výhru nad Slovenskem, jež měla s 66,37 % nejvyšší podíl na publiku z celého turnaje. Odpolední prohru s Finskem ve čtvrtek 28. května vidělo podle předběžných údajů 1,12 milionu diváků starších 15 let. 

Sledovanost zápasů české reprezentace na ČT sport (MS v hokeji 2026)
Soupeř Datum Diváci (TV i online) Share Zásah Online spuštění (ČT)
Dánsko 15. 5. 1,49 mil. 39,32 % 2,53 mil. 495 000
Slovinsko 16. 5. 1,51 mil. 40,15 % 2,58 mil. 400 000
Švédsko 18. 5. 1,771 mil. 47,92 % neuvedeno 460 000
Itálie 19. 5. 1,13 mil. 45,83 % 2,33 mil. 460 000
Slovensko 23. 5. 1,61 mil. 66,37 % 2,82 mil. 541 000
Norsko 25. 5. 1,33 mil. 55,32 % 2,4 mil. 458 000
Kanada 26. 5. 1,91 mil. 50,84 % 3,09 mil. 496 000

Zdroj dat: ATO/Česká televize, TS0–3, CS 4+. Zásah udává počet diváků, kteří přenos sledovali souvisle alespoň tři minuty.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

