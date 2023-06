Důležitý nový zákon o kyberbezpečnosti jde do mezirezortu. Řeší NIS2 nebo zákaz Huawei

Autor: Radan Dolejš

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost dnes poslal do mezirezortního připomínkového řízení nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jde o důležitý materiál, který má do legislativy zakotvit evropskou kyberbezpečnostní směrnici NIS2 a zároveň implementovat mechanismus posuzování rizikových dodavatelů. V tuto chvíli se to týká zejména čínských firem Huawei a ZTE.





Úřady a spol. nyní mají dvacet pracovních dní na uplatnění připomínek. Zákon by ideálně měl vstoupit v platnost od října příštího roku. V té době skončí transpoziční lhůta pro přijetí NIS2 v rámci unijní směrnice.





NÚKIBu se k návrhu zákona v neformálních veřejných konzultací sešlo více než tisíc připomínek. Podněty v anonymizované podobě jsou uvedeny na této stránce, kde úřad zároveň o NIS2 a novém zákonu více informuje. Podoba návrh zákona je tady.

“Nový zákon o kybernetické bezpečnosti reaguje na dynamický vývoj v bezpečnostním prostředí, reflektuje praktické zkušenosti z téměř desetileté práce s aktuálním zákonem a v neposlední řadě je jeho součástí také nová bezpečnostní směrnice EU, výše zmíněná NIS2, a mechanismus prověřování rizikovosti dodavatelů informačních a komunikačních technologií do strategicky významné infrastruktury, tj. přibližně 150 pro stát nejkritičtějších subjektů. V důsledku změn, které přináší směrnice NIS2, dojde v České republice k nárůstu zákonem regulovaných subjektů z nynějších 400 na odhadem více než 6000,” shrnuje NÚKIB.

O podobu zákona se už nějakou dobu vede lobbistická bitva. Zatímco s částí o NIS2 se obecně souhlasí, spor se vede o podobu mechanismu prověřování dodavatelů. Úřad chce velké pravomoci prověřování, omezování a zakazování dodavatelů. Trh se toho obává a Huawei rovněž tlačí na zmírnění. Operátoři hrozí požadavky na náhrady za nižší desítky miliard korun.

NÚKIB nyní dostal další vzpruhu, když Evropská komise označila Huawei a ZTE za rizikové dodavatele a chce je ze sítí dostat.