DVB-T2 set-top boxy od značek Philips a Thomson mají bezpečnostní díry

Antivirová společnost Avast upozornila, že set-top boxy Thomson THT741FTA a Philips DTR3502BFTA obsahují bezpečnostní chyby. Útočníci by se do nich mohli dostat prostřednictvím aplikace s předpovědí počasí. Mohli by pak na zařízení spustit škodlivý kód.

„Nezajištěné propojení mezi set-top boxy a aplikací AccuWeather umožňuje kyberzločincům měnit obsah, který diváci při používání aplikace vidí. Útočníci tak mohou například zobrazit uživatelům zprávu, že jejich televizor byl zablokován a žádat výkupné,“ upozornil Avast.

Problémem je také zastaralé linuxové jádro obou přijímačů, jehož podpora vypršela v listopadu 2017.

Avast se v rámci výzkumu obrátil na společnosti Philips i Thomson a zveřejnil výsledky spolu s návrhy na zlepšení bezpečnosti výrobků.

Oba uvedené modely set-top boxů jsou určeny pro příjem vysílání ve standardu DVB-T2/HEVC, jsou dostupné také v českých obchodech.