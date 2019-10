 »  Dvě české hry vyhrály ceny za nejlepší tituly ve střední a východní Evropě

Jan Sedlák

Českým videohrám se daří i letos. Dva tuzemské tituly o víkendu během slavnostní akce v Poznani proměnily nominace v rámci udělování cen Central & Eastern European Game Awards (CEEGA), které oceňují nejlepší hry v regionu střední a východní Evropy. Do projektu je zapojeno patnáct zemí a provoz zajišťován Indie Games Poland Foundation.

První z oceněných her jsou Space Engineers od pražského studia Keen Software House. Inženýrům se podařilo vyhrát kategorii pro nejlepší technologii. V ní soutěžil i Vigor od českých Bohemia Interactive a také třeba World of Warship: Legends od Wargamingu. „To není špatné na šest let starou hru,“ uvádí šéf studia Marek Rosa. Space Engineers získali ještě nominaci v oblasti designu.

Prvenství v sekci Hidden Gem, tedy skrytý klenot, bere letos vydaný titul Feudal Alloy od dvoučlenného zlínského týmu Attu Games.

Z českých videoher byly letos vedle Space Engineers, Feudal Alloy a Vigoru byl nominován také titul Jets'n'Guns 2 od Rake in Grass, a to za audio. Loni Česko mělo devět nominací (Attentat 1942, Beat Saber, Chuchel, Kingdom Come: Deliverance, Under Leaves) a čtyři vítězství (Chuchel za vizuální podání, Kingdom Come za příběh a podání, Beat Saber za technologii a Attentat 1942 jako skrytý poklad).