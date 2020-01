 »  Dvě zlata pro Česko. Beat Saber a DayZ jsou nejlepšími hrami roku na Steamu

Jan Sedlák

Dvě nominace, dvě výhry. Dvěma českým titulům se podařilo zvítězit v anketě The Steam Awards 2019, kterou pořádá společnost Valve v rámci své digitální platformy Steam. V soutěži hlasuje komunita hráčů.

Na novém enginu postavené DayZ od Bohemia Interactive ovládlo kategorii Better With Friends (hraní s více lidmi), kde bylo konkurencí i Age of Empires II: Definitive Edition nebo Dota Underlords. VR hrou roku se pak stal Beat Saber od Beat Games (respektive Facebooku), jemuž se podařilo překonat třeba VR verzi Borderlands 2. Beat Saber už dříve stejnou kategorii vyhrál také na The Game Awards.

V loňském ročníku Steam Awards bylo nominováno pět tuzemských her (Kingdom Come: Deliverance, Beat Saber, Euro Truck Simulator 2, Factorio, Space Engineers), zabodovat se však nepodařilo žádné.

Český titul už v mladé anketě Valve bodoval. Euro Truck Simulatoru 2 od SCS Software se v roce 2016 podařilo vyhrát sekce Sit Back and Relax a The ‚I Thought This Game Was Cool Before It Won An Award‘.

Steam také zveřejnil žebříček nejprodávanějších her za loňský rok. Figuruje v nich pět českých jmen.