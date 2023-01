DVTV chystá nové studio, IPTV, talk show i časopis, vybírá na ně 750 tisíc na HitHitu

Autor: Tomáš Třeštík pro DVTV

Po ukončení spolupráce s vydavatelstvím Economia začíná internetová televize DVTV od nového roku fungovat samostatně. Tým původně vzniklý kolem moderátorů Martina Veselovského a Daniely Drtinové proto spustil crowdfundingovou kampaň na serveru HitHit. Chce v ní vybrat 750 tisíc Kč na nové formáty a na stavbu nového studia.





„Budujeme zcela unikátní prostor, kde dál budeme točit ty nejlepší rozhovory a odkud už letos chceme spustit vlastní televizní vysílání. Musíme nakoupit nové kamery, techniku i další vybavení,“ popisuje DVTV v projektu.





„Chceme vám nově nabízet časopis s přepisy rozhovorů, podcasty nebo speciální série interview. Budeme jezdit za vámi, našimi podporovateli. Chystáme nové televizní formáty jako DVTV talk show, kterou jste už mohli vidět v premiéře na podzim,“ dodává.

Zmíněný časopis má být v elektronické podobě a má vycházet každé dva týdny. První dvě čísla, které budou obsahovat přepisy rozhovorů s prezidentskými kandidáty, mají vyjít už před prvním kolem prezidentské volby, které proběhne 13. a 14. ledna 2023. „Minimálně dvakrát ročně plánujeme i papírový časopis,“ dodal ve videu na webu DVTV Veselovský.

Od 1. ledna 2023 jsou všechna videa DVTV v plné délce dostupná jen na webu televize a výhradně pro předplatitele. Upoutávky televize publikuje na svých účtech na sociálních sítích.

DVTV loni v listopadu získala licenci k provozování televizního vysílání pod názvem DVTV Extra. „Budeme se snažit mít v podstatě klasický lineární kanál, do kterého nějakým způsobem pozveme i třetí strany. Bude se to ale vyvíjet a budeme na tom pracovat,“ popsal Veselovský pravděpodobnou budoucí podobu vysílání, které by mělo probíhat v sítích zatím nespecifikovaných IPTV operátorů.

Moderátorský tým DVTV loni posílila Daniela Písařovicová a předloni Michael Rozsypal. Podle nejnovějších hospodářských výsledků publikovaných v online obchodním rejstříku firma Online Partners, která televizi provozuje, za rok 2021 skončila v zisku 3,7 milionu Kč a o roku dříve 2,5 milionu Kč. Ke konci roku 2021 ale také evidovala dluh (závazky) ve výši 4,6 milionu Kč.

Televize už za sebou má dvě velké crowdfundingové kampaně. V roce 2015 vybrala na Starovači přes 2 miliony korun, v roce 2020 pak na HitHitu 9,7 milionu Kč.