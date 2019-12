 »  DVTV pokračuje s vydavatelstvím Economia, chystá placený přístup bez reklam

David Slížek

Firma Online Partners, která provozuje internetovou televizi DVTV, bude nadále spolupracovat s vydavatelstvím Economia. Obě strany podepsaly smlouvu na další tři roky, oznámilo vydavatelství v tiskové zprávě.

Economia se má v rámci partnerství soustředit na prodej reklamy u videí, DVTV pak na rozvoj svých služeb. "Velmi brzy – v řádu několika měsíců – vyjdeme vstříc volání našich diváků po vylepšených podcastech, přepisech rozhovorů nebo možnosti sledovat rozhovory DVTV bez reklam,“ slibuje například šéf projektu DVTV Jan Rozkošný.

Sledování bez reklam znamená, že by si uživatelé mohli takový přístup předplatit přes platební bránu. Jak by to mělo konkrétně fungovat, není zatím jasné. Economia má za paywallem uzavřený celý obsah svého webu iHNED.cz, deník Aktuálně.cz je pak k dispozici bez placení.

"Ačkoliv je videoprodukt pod tlakem klesajících cen internetové reklamy, věříme v potenciál monetizace prémiového obsahu. Vidíme u něj kontinuální nárůst přehrání a zároveň vnímáme zájem inzerentů spojit svoji značku se skutečně kvalitním obsahem, samozřejmě za odpovídající cenu. Pro rok 2020 proto máme ambici nárůstu výnosů stávajícího videa,“ komentuje novou smlouvu předsedkyně představenstva Economie Zuzana Řezníčková.