 »  E-mailový spam nejvíc šíří senioři, zjistil průzkum Seznamu a olomoucké univerzity

David Slížek

Spam v e-mailech nejčastěji šíří senioři ve věku nad 65 let, vyplývá z výzkumu Starci na netu realizovaného firmou Seznam.cz a Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mezi spam výzkumníci zařazují jak pravdivé informace, tak hoaxy a dezinformace.

Podle výsledků s přibývajícím věkem stoupá počet lidí, kteří spam rozšiřují. „Například e-mailové zprávy, které varují před nebezpečím (např. nebezpečím migrace), rozšiřuje 47 % osob starších 65 let a 38 % osob ve věku 55–64 let. To je 3–4 krát více, než u osob mladších (ve věku 35–44 let). Podobné údaje získáme, pokud se zaměříme například na zprávy obsahující pravdivé i nepravdivé informace o aktuálním politickém dění – ty šíří starší uživatelé internetu 3–6 krát častěji než osoby mladší,“ stojí ve výsledcích průzkumu.

Studie se věnuje také dalším tématům: třeba tomu, jak silná používají senioři do e-mailu hesla (asi 60 % je nemá dostatečně silná; za takové autoři považují heslo, které není existujícím slovem, má nejméně osm znaků a kombinuje písmena a číslice a velká a malá písmena).

Na 34 % respondentů používá internet k seznamování, 78 % z nich prostřednictvím online seznamek. Dost také používají sociální sítě. „První místo (v průměru 87 %) zaujímá Facebook (u seniorů v 84 %), druhé Spoluzaci.cz (v průměru 50 % respondentů, z nichž u osob starších a seniorů kolem 60 %) a na třetím místě se v průměru 41 % respondentů pohybuje v prostředí Google+, přičemž senioři tuto síť využívají až ve 47 %,“ říká průzkum.

Studie se zaměřila na dospělé uživatele internetu, kteří vyrůstali v době, kdy celosvětová počítačová síť ještě nebyla rozšířená a dostupná. Zapojilo se do ní celkem 1027 respondentů (64 % muži, 36 % ženy), sběr dat proběhl anonymními dotazníky od října do prosince 2017.

Vzhledem k nižšímu počtu a způsobu výběru respondentů (jde o aktivní uživatele internetu) se nedají výsledky přesně vztáhnout na celou populaci, upozorňují autoři výzkumu.