 »  e-Sbírka a e-Legislativa mají fungovat od roku 2021, vnitro uzavřelo smlouvu s dodavateli

David Slížek

Česko se zřejmě po letech konečně dočká projektů, které mají být jedním z pilířů tuzemského e-governmentu. Ministerstvo vnitra oznámilo, že podepsalo smlouvu s dodavateli systémů e-Sbírka a e-Legislativa, kteří mají pro stát obě služby postavit.

Firmy Asseco Central Europe a S-EPI mají systémy dokončit do dvou let tak, aby od 1. ledna 2021 mohly naběhnout do ostrého provozu, slibuje ministerstvo. Dodavatelé podle vnitra vzešli z výběrových řízení. Podrobnosti o výsledcích tendrů jsme ale nebyli schopní ve věstníku veřejných zakázek dohledat. Není tak jasné, kolik bude vybudování obou systémů stát.

Podle dřívějších plánů přitom mělo jít o jeden z nejdražších projektů českého e-governmentu. Ještě v roce 2016 ministerstvo předpokládalo, že hodnota celé zakázky včetně školení a provozní podpory do konce roku 2025 vyšplhá na 768 milionů Kč včetně DPH. Z toho 411 milionů mělo jít na vybudování systémů, zbytek pak na podporu, školení a rozvojové práce.

e-Sbírka má uživatelům bezplatně nabídnout elektronickou verzi závazných znění Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, které má Česko uzavřeny. K dispozici budou i historické změny v zákonech a uživatel bude moci dostávat upozornění na to, že se nějaký předpis změnil.

e-Legislativa je pak systém pro elektronické přijímání a projednávání zákonů, který má zrychlit legislativní proces. K části má mít přístup i veřejnost, která má mít možnost sledovat průběh přípravy zákonů a novel.

Stát plánuje elektronizaci zákonů už někdy od roku 2000. První věcné návrhy e-Sbírky a e-Legislativy pak pocházejí z roku 2004. Vláda projekty schválila svými usneseními z let 2009 a 2010. Slibovala tehdy, že obě aplikace budou spuštěny k 1. lednu 2014. Projekt se ale záhy opozdil, protože stát zjistil, že na něj v příslušném operačním programu nemá dost peněz.

Ledy se začaly opět hýbat v roce 2013, kdy Česko požádalo o další peníze z Evropské unie a slíbilo, že aplikace začnou fungovat k začátku roku 2015. To se opět nepovedlo splnit a termín se posunul na rok 2019, pak na rok 2020 a dnes ministerstvo vnitra slibuje, že od ledna 2021 už obě aplikace skutečně fungovat budou.