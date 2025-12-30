Lupa.cz  »  E-shop Grizly na začátku prosince překonal miliardu v tržbách. Olomoucký obchod s oříšky rozeslal na 870 tisíc balíčků

E-shop Grizly na začátku prosince překonal miliardu v tržbách. Olomoucký obchod s oříšky rozeslal na 870 tisíc balíčků

Iva Brejlová
Dnes
Olomoucký e-shop s oříšky, lyofilizovaným ovocem a semínky Grizly poprvé v historii překonal miliardu korun v ročních tržbách. Milník padl na začátku prosince a podle investora Tomáše Fikara z eRockets, které má v podniku 18% podíl, jde o „důkaz škálovatelnosti“ v segmentu přímého prodeje zákazníkům (D2C) ve zdravé výživě, která je v Česku součástí 600miliardového potravinového trhu.

Podle vyjádření Fikara na LinkedInu Grizly roste, ale získat nového zákazníka je čím dál dražší. Podle čísel, která firma sdílela, dnes stojí přivedení jednoho nového zákazníka zhruba 500 Kč, což je o polovinu víc než loni. Zhruba 8 lidí ze 100, kteří na web přijdou, skutečně nakoupí. V Německu je ale akvizice zákazníka ještě nákladnější – kolem 1 000 Kč, tedy skoro tolik, kolik činí průměrná hodnota jedné objednávky. Grizly plánuje pro rok 2026 expanzi, Píchal zmínil pět nových trhů.

Během roku e-shop zaznamenal celkem 15 milionů návštěv webu, 870 tisíc odeslaných balíčků a 240 tisíc nových zákazníků; jen v Česku nakoupilo přes 800 tisíc unikátních lidí. Sklady a výrobou prošlo 15,5 milionu kusů zboží a prodalo se například 70 tun chia semínek. V Olomouci má Grizly kamennou prodejnu, vedle e-shopu se pak jeho produkty objevují i v kamenné síti Relay.

Podle webu hn.cz Grizly v nejvytíženějších dnech odbaví až 120 tisíc kusů zboží, přičemž denní tržby mohou přesáhnout 10 milionů korun. Letos firma roste zhruba o pětinu, plán byl kolem 27 %. Loni utržila 884 milionů korun se ziskem přes 30 milionů; asi 85 % tržeb plyne přímo z vlastního e‑shopu a přibližně třetina obratu už pochází ze zahraničí. Ambicí do roku 2030 je pak obrat okolo 100 milionů eur.

Iva Brejlová

