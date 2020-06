E-shop Košík.cz rozšiřuje závoz o Táborsko a přidává novou funkci

Potravinový e-shop Košík.cz rozšiřuje závozovou oblast s plným sortimentem do jihočeských měst.

E-shop bude nově zavážet do obcí Tábor, Sezimovo Ústí a Plané nad Lužnicí. Nákupy budou doručovány mezi 15. a 22. hodinou a objednávky přijeté do 11 hodin doručí e-shop ten samý den. Minimální objednávka nákupu začíná na 500 korunách a cena dopravy na 19 korunách při objednávkách do 1 200 Kč.

E-shop zároveň představil novou službu, v jejímž rámci zákazníkům při výběru termínu doručení zvýrazní závozové časy, ve kterých se přepravní auta budou pohybovat v jeho blízkém okolí. Společnost sloty označila symbolem „Eko doprava“ protože pomáhají šetřit počet jízd. Z oznámení nevyplývá, že by služba poskytovala zákazníkům také nějakou ekonomickou pobídku tuto funkci využívat.

„Snažíme se hledat zelenou stopu v detailech. Označení konkrétních časů, kdy se auto bude pohybovat v lokalitě zákazníka a větší motivace ke sdružování nákupů je jedním z nich. Vycházíme tak vstříc každému, kdo hledá cestu, jak snižovat vlastní uhlíkovou stopu,“ říká Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Zatím drobný krok by do budoucna mohl nabýt na významu, uvažujeme samozřejmě i o možnosti takový druh závozu pro zákazníka zvýhodnit.“

Rozšířením závozové oblasti navazuje na nedávnou expanzi do okolí Benešova.