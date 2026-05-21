E-shop Růžový slon kupuje konkurenta, míří k půlmiliardovému obratu

Iva Brejlová
Dnes
Adam Durčák, Růžový slon Autor: Růžový slon

Prodejce erotického zboží Růžový slon koupil konkurenční e-shop Flagranti. Ten dosud vlastnili z 60 procent evropský beauty gigant Notino, z 20 procent jeho generální ředitel Zbyněk Kocián a z 20 procent zakladatel Aleš Smolka. Růžový slon je největší tuzemský hráč tohoto oboru, loni už si pořídil online obchod Kondomshop.sk/cz a nyní oznamuje, že míří k půlmiliardovému obratu. Výši transakce strany nezveřejnily.

„S Flagranti jsme se dlouhé roky zdravě přetahovali o zákazníky,“ popisuje Adam Durčák, majitel Růžového slona. Podle něj obchod není jen o zvýšení tržního podílu, ale má pomoci mimo jiné s destigmatizací intimity v Česku.

Značka Flagranti má zůstat zachována, v jejím čele má dál stát jako generální ředitel Jakub Kučera. Transakce, do níž je zapojené i Notino, vyústila v dohodu, že Růžový slon zalistuje svou značku do nabídky Notina. Tím má zásadně rozšířit svůj distribuční zásah.

Růžový slon se opakovaně umísťuje v e-shopových žebříčcích a anketách, mimo jiné jako Nejdůvěryhodnější značka ve své kategorii nebo jako nejpopulárnější obchod v Heureka Shop Roku. Zapsal se na přední místa v žebříčku soutěže WebTop100 i jako jedna z nejrychleji rostoucích technologických firem v Deloitte Technology Fast 50 CE.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

