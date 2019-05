 »  E-shop s e-knihami eReading se sloučí s Palmknihy.cz

David Slížek

Nakladatelství Albatros zcela ovládlo dva e-shopy s e-knihami eReading a Palmknihy už v roce 2016. Obě značky ale i po akvizicích fungovaly odděleně. To se teď změní: e-knihkupectví oznámila, že se spojují pod jednu značku Palmknihy.

Zákazníci se nově mohou svými přístupovými údaji z eReading přihlásit také na Palmknihách, kde najdou už také své e-knihy z eReading. Cokoli udělají na jednom serveru, provede se rovnou také na tom druhém.

Přechodná fáze má trvat do léta, pak by měla fungovat už jen značka Palmknihy. „Na Palmknihách na vás čekají i audioknihy k běhu či do auta. Již brzy vám představíme novou aplikaci do mobilů a čteček,“ slibuje e-knihkupectví do budoucna.