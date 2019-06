 »  E-shopy XiaomiMobile.cz a LevnéSmartphony.cz kupuje skupina iKiwi

Jan Sedlák

České internetové obchody XM.cz (dříve xiaomimobile.cz) a LevneSmartphony.cz mění majitele. Jejich dosavadní majitel v podobě společnosti Lion Mobile je včetně samotného podniku prodal skupině iKiwi, které i díky tomu chce vybudovat významného středoevropského e-commerce hráče v prodeji chytrých technologií.

„Pro rok 2020 máme v plánu expanzi do Maďarska, Polska a na Slovensko. Rok na to bude na řadě Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Zkušenosti Lion Mobile s výrobou zařízení v Číně a e-commerce byznysem jako takovým nám do tohoto plánu přesně zapadají,“ popisuje šéf iKiwi Martin Zeman.

Lion Mobile prodal jeho zakladatel a majitel Jiří Opletal, se kterým na Lupě máme rozhovor. Jeho bývalá firma se soustředí na dovoz čínských smartphonů na český trh a výrazně se například zasloužila o rozšíření povědomí o Xiaomi, což je aktuálně nejrychleji rostoucí výrobce chytrých telefonů v Česku. Lion dovezl také Vivo či Oppo.

XM.cz a LevneSmartphony.cz měly v roce 2018 obrat kolem 120 milionů korun. Nový majitel v podobě iKiwi má poslední zveřejněnou účetní uzávěrku z roku 2016, kdy dosáhl na čistý obrat přes 41 milionů korun.

Opletal se nyní z Lion Mobile stahuje a bude se věnovat svému novému projektu Coworkbooking.com a Komunitě importérů, kde se sdílí zkušenosti s tím, jak obchodovat s Čínou. Novým ředitelem Lionu se stane Jiří Hradecký, který zde doposud působil jako nákupčí.