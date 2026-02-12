Lupa.cz  »  Ecomail uzavřel rok 2025 s obratem přes 200 milionů korun

Ecomail uzavřel rok 2025 s obratem přes 200 milionů korun

Česká e-mailingová a marketingová platforma Ecomail v roce 2025 meziročně zvýšila obrat o 38 procent na více než 200 milionů korun. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Podle jejího webu služby využívá 12 tisíc klientů.

Provozní špičku Ecomailu loni představoval Black Friday 28. listopadu, kdy přes platformu prošlo 28,49 milionu e-mailů. Společnost loni směřovala významnou část investic do vývoje produktu typu customer data platform (CDP). Umožňuje pracovat se zákaznickými daty v aplikaci, včetně RFM analýzy a automatizovaného doporučování produktů. Součástí CDP je také doporučování produktů na základě předchozích objednávek. To vypočítává AI, a segmentuje přitom pro každého konkrétního zákazníka.

K novým zákazníkům se zařadily značky Manufaktura, Bella Rose, Leros či Century 21. Firma otevřela lokální kancelář v Polsku a oznámila, že se portfolio tamních klientů rozrostlo o několik stovek.  Společnost si drží tempo, i v roce 2024 hlásila také 38procentní růst a v obratu překonání 150milionové mety.

