 »  eCommerce akademie chce pomoci e-shopům s expanzí. Přihlášky jsou otevřeny

Jan Beránek

Kolem patnácti procent tuzemských e-shopů letos uvažuje o tom, že by se rozšířilo i za hranice Česka. Podle průzkumu Acomware se k tomuto kroku odhodlá nakonec však necelé jedno procento.

Na cestě na nové trhy jim chce pomoci společnost Google, APEK a Acomware, které spolu rozjely projekt eCommerce akademie. V jejím rámci by měli účastníci prosvištět během šesti dvoudenních seminářů deset oblastí, na které by bylo vhodné se před vstupem na zahraniční trhy zaměřit.

„Cílem je provést e-shopy s růstovými ambicemi všemi oblastmi zahraniční expanze – od toho, jak si vybírat trhy, přes to, jak správně řídit obchod či jak dělat logistiku, až po právní úpravy a najímání lidí,“ tvrdí obchodní ředitel českého Googlu Jan Vraný.

Registrace už běží. Není to ale zadarmo. Prvních padesát zájemců to vyjde na deset tisíc, ti další už si připlatí o pět tisíc víc. Bez DPH. Přihlášky jsou otevřeny do 5. dubna.