Economia prodává časopis Respekt, mezi novými majiteli jsou i redaktoři

Autor: Depositphotos

Časopis Respekt mění majitele. Počínaje 1. listopadem 2023 jej vydává firma Respekt Media, která má čtyři podílníky: slovenský Denník N, Independent Press, Aegis Holding a také redakci Respektu. O prodeji informovalo vydavatelství Economia, které titul dosud vlastnilo.





Šéfredaktor Erik Tabery v oznámení na webu Respektu říká, že odchod byl reakcí na změny, které se v poslední době v mediálním byznysu udály. „Média proto musejí být schopná zkoušet nové cesty, rychle reagovat na výzvy a přemýšlet, jak oslovit čtenáře. V případě titulů jako je týdeník Respekt navíc ono oslovování musí být v seriózní podobě. Poslední roky jsme měli dojem, že bychom potřebovali na výzvy odpovídat rychleji. Vydavatelství Economia obsahuje několik titulů s rozdílným obsahem a pak je těžké věnovat všem pozornost a hledat pro každý odlišná řešení. Proto jsme se dohodli na přátelském rozchodu,“ píše.





„Majitel vydavatelství Zdeněk Bakala souhlasil s prodejem ve chvíli, kdy vyslechl náš projekt, který je novinářský. Jinými slovy nešlo o prodej Respektu jinému bohatému majiteli. Takové nabídky v minulosti opakovaně odmítal,“ dodává.

Noví vlastníci mají ve vydavatelské firmě Respekt Media stejné podíly. Čtvrtinu vlastní slovenský Denník N, další čtvrtinu drží rodinná nadace, za kterou stojí slovensko-maďarský podnikatel László Szigeti, třetí čtvrtinu má Nadace Independent Press, která spoluvlastní český Deník N, a čtvrtým podílníkem je redakce Respektu.

Respekt také spustil crowdfundingovou kampaň, ve které se snaží vybrat 5 milionů Kč. „Noví spolumajitelé nejsou klasičtí finanční investoři. Pomoc našich tří partnerů je především ve financování koupě Respektu a sdílení know how. Pokud by se nám podařilo vysbírat pět milionů korun, pokrylo by nám to náklady spojené se stěhováním a transformací Respektu,“ vysvětluje redakce.