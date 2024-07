eDoklady začaly povinně uznávat soudy a další úřady

Autor: Digitální a informační agentura (DIA)

Začátek prázdnin rozšířil počet míst, kde akceptují prokazování totožnosti přes eDoklady. Digitální občankou v mobilu se nově lze prokázat na úřadech práce, finančních úřadech, u soudu i u policie na služebnách. Aplikaci si už stáhlo téměř půl milionu lidí.





Poslední implementační krok eDoklady čeká 1. ledna příštího roku, kdy budou v přijímání eDokladů následovat další instituce, zbytek obcí, okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, notáři, Česká pošta a zastupitelské úřady.

Noví i stávající ověřovatelé dostávají také novou funkcionalitu, která usnadní práci. Provozovatel systému, Digitální a informační agentura, spustila už v květnu řešení umožňující kopírování údajů z aplikace eDoklady do interních systémů a nyní spouští přenos údajů do interních systémů pomocí aplikačního rozhraní. To zajistí plynulejší a efektivnější provoz a rychlejší ověřování. Ověřovatelé mohou tuto novinku okamžitě implementovat a začít využívat její přínosy.

„Podle zpětné vazby, kterou od ověřovatelů máme, je zřejmé, že pro ně představuje používání eDokladů významný benefit,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Soukromé subjekty, jako restaurace, obchody či hotely, se mohou jako ověřovatelé zaregistrovat přes datovou schránku. Postupně se mají do eDokladů přidat další doklady. Plánují se například kartičky pojišťovny nebo potvrzení o studiu.