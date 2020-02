 »  Ekonomka Lipovská i moderátor Xaver Veselý postoupili do finále volby Rady ČT

Filip Rožánek

Poslanci rozhodli o 18 finalistech, ze kterých v březnu sněmovna vybere 6 nových radních České televize. Už teď je jasné, že žádný ze současných členů Rady ČT svůj mandát neobhájí. Podporu naopak získali kritici stávajícího vedení a hospodaření veřejnoprávní televize.

Podporu v mediálním výboru sněmovny dostali bývalý ředitel zpravodajství ČT Roman Bradáč, psycholog Ivan Douda, zástupce šéfa činohry kladenského divadla Marek Hladký, děkan FAMU Zdeněk Holý, bývalá ekonomka ČT Eva Hubková, akademický pracovník Policejní akademie Petr Jedinák, dlouholetý manažer několika vydavatelství Michal Klíma, někdejší šéf České spořitelny Pavel Kysilka, ekonomka Hana Lipovská, šachista a bývalý redaktor týdeníku Euro Pavel Matocha, ekonom Vladimír Pikora, komentátor a bývalý poradce politiků Martin Schmarcz, ekonom Jiří Schwarz, auditor Stanislav Staněk, bývalý hokejista a poslanec Jiří Šlégr, rektor písecké Filmové akademie Gabriel Švejda, moderátor Luboš Xaver Veselý a novinář a někdejší člen televizní rady Jiří Závozda.

Sedmnáct kandidátů bylo vybráno v prvním kole, Jiří Závozda prošel při třetím hlasování, kdy se rozhodovalo mezi ním a sinoložkou Olgou Lomovou.

„Není zatím vidět, v jaké kondici ČT je, ale brzy to vidět bude a je otázka, jestli to nebude pozdě,“ varoval poslance při veřejném slyšení Roman Bradáč, velký kritik stávajícího vedení televize i přístupu Rady ČT při kontrolování televize.

Expert na protidrogovou problematiku Ivan Douda svou úlohu vidí jako psycholog. „Vím, jak ve společnosti nenasloucháme oponentům. Chtěl bych naslouchat dovnitř rady, ve vztahu k lidem, k managementu i dovnitř České televize a částečně usnadňovat komunikaci,“ řekl ke svým záměrům.

Marek Hladký míní, že ČT by měla přitáhnout současné tvůrce a hledat nové talenty. Kritiku si podle něj částečně ČT zajišťuje sama, když diváci mají trošku problém s úrovní některých pořadů. Televize není špatně nastavená co do formy, ale někdy je nedostačující obsah, dodal současný zaměstnanec kladenského divadla.

Podle děkana FAMU Zdeňka Holého by dlouhodobé programové plány měly být podrobnější a lépe vztažené k rozpočtu. Je třeba dbát na standardy kvality původní tvorby. Rada ČT by měla být průhlednější. Televize by měla vymyslet, jak bude čelit internetovým streamovacím službám.

Eva Hubková je včelařka a bývalá ekonomka České televize. ČT by měla v první řadě hledat zdroje a úspory ve svých vlastních řadách. Chtěla by proto analyzovat současné náklady.

Akademický pracovník Petr Jedinák je asistentem poslance za SPD Radka Rozvorala.„Chci se angažovat v managementu, aby organizace čelila výzvám, které mají nastat,“ řekl při svém představení. „Člen rady neovlivňuje pořady, já bych se zaměřil na řízení a management.“

Michal Klíma připomněl důležitost internetových aktivit České televize. Veřejnoprávní médium se také musí připravit na konkurenci nově vznikajících zpravodajských médií.

Pavla Kysilku prosazuje do Rady ČT Svaz průmyslu a dopravy, který kvůli tomu oslovil poslance. Bývalý šéf České spořitelny zdůrazňuje důležitost ekonomické publicistiky, jíž by mělo být ve vysílání mnohem víc kvůli přerodu celé ekonomiky v souvislosti s průmyslem 4.0. Zlepšit se může i hospodaření ČT, má podle něj obrovské rezervy.

Ekonomka Hana Lipovská spolupracovala s Institutem Václava Klause, poslance však ujišťovala, že se nenechá ovlivňovat. Vidí prostor pro zefektivnění hospodaření České televize, šetřit se dá na kapitálových výdajích a investicích. „Neumím posoudit, jestli vysílá dobré filmy nebo jaké jsou sportovní přenosy. Ale umím posoudit vztahy a jako ekonom je nejlépe umím poznat z peněžních toků,“ řekla.

Pavel Matocha pořádá šachové turnaje, z tohoto prostředí se zná s Václavem Klausem mladším. Ani on si nemyslí, že by ho to při práci v radě ovlivňovalo. Vyzdvihl důležitost zahraničního zpravodajství, které by mělo posílit. Pozornost by zaměřil také na rozpočet.

„Problém není v tom, kolik peněz do ČT přitéká, problém je spíš na straně výdajů,“ míní ekonom Vladimír Pikora. Jeho manželka radí hnutí Trikolóra, za ohrožení své nezávislosti to nepovažuje. Rozpočet ČT by potřeboval analyzovat, podle něj může dojít ke změnám, aniž by je divák poznal na obsahu.

„Jedním z prvních úkolů rady by mělo být sestavit výhled dlouhodobě udržitelného hospodaření ČT,“ míní kandidát Martin Schmarcz. Klidně by zrušil sportovní kanál nebo redukoval regionální studia. Jak řekl, je schopen v Radě ČT reprezentovat odbornou mediální sféru, politický pohled nebo univerzity. V minulosti působil jako poradce Mirka Topolánka, Jana Fischera nebo Pavla Bělobrádka.

Jiří Schwarz poslancům řekl, že ČT nemá soutěžit se soukromými televizemi o počet diváků, tím ztrácí svou veřejnoprávnost. Pokud bude kladen důraz na veřejnoprávnost, tak musí zůstat ostravská i brněnská redakce, musí být silné regionální zpravodajství. Zaměřit se chce na strukturu rozpočtu, která byla předmětem poslanecké kritiky.

Auditor Stanislav Staněk se podle svých slov na televizi moc nedívá, důraz by tedy v Radě ČT dal na svou odbornost. Hospodaření je podle něj ve skutečnosti deficitní a ne vyrovnané, jak tvrdí vedení televize. „Není dlouhodobě udržitelné. Při stávajícím poplatku to jde ještě několik let a pak je otázka, zda nehledat úspory na nákladové straně,“ řekl.

Bývalý hokejista a poslanec za ČSSD a LEV21 Jiří Šlégr také ujišťoval, že bude nezávislý. „Nejsem tu proto, abych kritizoval Českou televizi, ba naopak, udělala v posledních letech kus práce,“ chválil stávající podobu veřejnoprávního média. ČT by ovšem měla ještě víc podpořit regiony a sportovní aktivity dětí.

Rektor Filmové akademie v Písku Gabriel Švejda míní, že televize cizeluje mládež. „Velice si vážím toho, že stále vznikají krajová studia, je to hrozně dobře pro každý jednotlivý region,“ podotkl. Rada ČT by měla být aktivnější v komunikaci.

Moderátor Luboš Xaver Veselý kandiduje do Rady ČT za Centrum pro občanské svobody založené Václavem Klausem mladším. Necítí se mu ale kvůli tomu zavázán. ČT sice kritizuje, za mnoho věcí by ji ale také pochválil. „Skoro bych měl pocit, že kdybych seděl v Radě ČT, seděl bych tam místo dost velké skupiny občanů,“ podotkl. Rezervy vidí v původní tvorbě, důležité jsou pro něj regiony, průhledné hospodaření a prostor pro každý názor.

Bývalý novinář Jiří Závozda, jehož mandát v Radě ČT vypršel v červnu 2017, považuje za nutné upravit Kodex ČT, aby reflektoval rychlý vývoj technologií. Podotkl, že někdy by kvalitní akvizice zahraničních pořadů mohly klidně nahradit dražší původní tvorbu ve stejném žánru. Redaktoři a editoři ve zpravodajství by si zasloužili přidat, aby je nepřetahovala konkurence a snížila se fluktuace v ČT.