Elektronická občanka prošla do třetího čtení

Autor: Úřad vlády ČR

Možnost prokazovat se údaji v mobilní aplikaci namísto plastovými kartičkami je o něco blíž. Poslanci schválili ve druhém čtení návrh novely zákona o právu na digitální služby, který možnost nahradit plastovou občanku eDokladem zavádí. Zákon předložil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.





Novela má zkrácenu lhůtu pro zahájení třetího čtení na 7 dnů. Závěrečné projednání by tak mohlo začít v příštím týdnu. Pokud norma projde, občanku do mobilu by lidé mohli začít stahovat od ledna. Elektronické doklady však začnou být přijímány postupně. Napřed na ministerstvech a ústředních úřadech, postupně na úřadech práce, nebo policii. Jako poslední začnou eDokladovku přijímat pošty a samosprávy, až od začátku roku 2025. Přípravu projektu mu na starosti Digitální a informační agentura.





"Kdo nebude chtít, nebude muset v budoucnu s sebou na řadu míst nosit plastové kartičky. Na prokázání totožnosti postačí jen mobilní telefon se staženou aplikací,” vyzdvihuje výhody novinky Bartoš. Jedním dechem dodává, že užívání elektronické občanky bude nepovinné. Komu bude vyhovovat stávající podoba prokazování totožnosti, ten u ní může dále zůstat.

"Důležitou výhodou eDokladů ale bude lepší zabezpečení a kontrola nad osobními údaji. Každý z nás bude vědět, které údaje bude ověřovateli předávat. Bude totiž možné zvolit, které údaje příjemce uvidí – například při prokazování věku nemusí vidět adresu bydliště,” dodal Bartoš.