 »  Elon Musk končí jako Trumpův poradce. Kvůli klimatické dohodě

David Slížek

I přesvědčovací schopnosti amerického miliardáře, podnikatele a vizionáře Elona Muska mají své limity. Jeho síly nestačily, aby si prezident Donald Trump rozmyslel odstoupení od pařížské dohody o klimatu z roku 2015. Musk proto oznámil, že končí ve dvou poradních orgánech, ve kterých současné americké vládě pomáhal.

„Změna klimatu je skutečná. Odstoupení od pařížské dohody není dobré ani pro Ameriku, ani pro svět,“ zdůvodnil to na Twitteru.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.