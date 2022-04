Elon Musk nastoupí do představenstva Twitteru, ve firmě koupil 9 procent

Poté, co americký miliardář Elon Musk oznámil, že koupil minoritní podíl v Twitteru, firma ohlásila jeho jmenování do svého představenstva. Twitter to uvedl ve zprávě pro americkou Komisi pro cenné papíry. Informoval o tom například server The Verge.

Koupi 9,2% podílu v Twitteru oznámil Musk v pondělí. Stal se tak největším jednotlivým akcionářem firmy. Krátce poté Musk tweetl anktetu, ve které se uživatelů ptá, jestli chtějí na Twitteru možnost upravovat tweety po jejich zveřejnění.

A po oznámení jeho jmenování do představenstva na Twitteru uvedl, že se těší na spolupráci se současným vedením firmy na podstatných vylepšeních Twitteru v následujících měsících.

Musk je majitelem firmy Tesla na výrobu elektromobilů či firmy SpaceX, která vyvíjí nosné rakety pro dopravu na oběžnou dráhu. Provozuje i satelitní roj Starlink pro připojení k broadbandu.