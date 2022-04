Elon Musk se pokouší o kompletní převzetí Twitteru

Americký miliardář Elon Musk chce koupit celý Twitter a stáhnout jeho akcie z trhu. Představenstvu poslal dopis s nabídkou výkupu všech akcií, vyplývá z dokumentu pro americkou burzu.

Stávajícím akcionářům nabízí 54,20 USD za podíl, což je o 38 % vyšší cena, než za kterou se akcie obchodovaly 1. dubna (den předtím, než Musk oznámil, že v Twitteru koupil 9,2% podíl).

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Případná transakce podléhá schválení regulačními úřady v USA a samozřejmě souhlasu akcionářů, kteří ji musí odsouhlasit.

V dopisu šéfovi představenstva Twitteru Bretu Taylorovi Musk píše, že v Twitteru vidí potenciál, aby se stal globální platformou pro svobodu slova, která je podstatná pro fungování demokracie. Podle Muska se Twitter nicméně musí změnit, což podle něj není možné v jeho současné podobě. „Twitter se musí změnit v soukromou firmu,“ píše Musk (tedy nemůže pokračovat jako akciová společnost – pozn. redakce).

„Moje nabídka je nejlepší a poslední a pokud nebude přijata, budu muset přehodnotit svou pozici akcionáře,“ dodává.

Musk koupil 9,2 % akcií Twitteru koncem března. Firma pak oznámila, že nastoupí do jejího představenstva. Musk to ale na poslední chvíli odmítl, zdá se, že kvůli tomu, že by mu pozice bránila v koupi dalších akcií.