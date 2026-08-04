Lupa.cz

Eri Internet a Český bezdrát končí kvůli nečekanému úmrtí majitele, služby převezme jiná firma

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Petr Benýšek - Český bezdrát - Erin Autor: Český bezdrát
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Společnosti Český bezdrát a Eri Internet ukončily k poslednímu červenci činnost a nebudou poskytovat dosavadní služby. Důvodem je náhlé úmrtí spolumajitele, obchodního a finančního ředitele Petra Benýška (56 let), s nímž jsme před časem na Lupě měli rozhovor.

Aktivity Eri Internetu a Českého bezdrátu převezme partnerský operátor Quadruple spadající do skupiny Comverga. Ta je na telekomunikačním trhu aktivní 25 let. Firma bude zákazníky kontaktovat s návrhem nových smluv. Částka v rámci předplacených služeb bude zakonzervována jako sleva a postupně bude čerpána v rámci nové smlouvy.

Z pohledu zákazníků se nemá nic měnit. “Služby budou pokračovat bez přerušení, ve stejném rozsahu a kvalitě. Zůstane zachována Vaše stávající IP adresa, technické nastavení i Eri LiveTV, rychlost připojení i případné řešení Terminátor/bonding. Na své straně nemusíte nic nastavovat,” uvedla Eri ve zprávě zákazníkům.

Druhý spolumajitel Eri Internetu Benedikt Pánek s kolegy ze zákaznické podpory přecházejí do Comvergy a budou se věnovat novým službám v oblasti mobilních dat, UCaaS a messagingu.

“Součástí spolupráce je rovněž nákup technologie, díky které bude přechod pro zákazníky plynulý a bez zbytečných technických změn,” slíbil Martin Košut, výkonný ředitel Comvergy.

“Po nečekaném úmrtí pana Ing. Petra Benýška, jednatele a spoluvlastníka společností Eri Internet s.r.o. a Český bezdrát Mobile s.r.o., bylo potřeba najít cestu, jak zajistit zákazníkům pokračování služeb pod značkou Eri Internet, na které byli zvyklí. Společně jsme proto hledali řešení, které zachová kontinuitu, stabilitu a kvalitu poskytovaných služeb. Výsledkem je dohoda se skupinou Comverga a.s., jejíž součástí je společnost Quadruple a.s., která zajistí plynulé pokračování telekomunikačních služeb pro zákazníky značky Eri Internet,” doplnil Košut.

Petr Benýšek (Český bezdrát): Velcí operátoři s námi vůbec nejednají. Říkají, že virtuálů mají dost Přečtěte si také:

Petr Benýšek (Český bezdrát): Velcí operátoři s námi vůbec nejednají. Říkají, že virtuálů mají dost

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Křišťálová Lupa 2026: Dejte nám své tipy na nejlepší internetové projekty!
NOMINOVAT
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).