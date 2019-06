 »  Ericsson: 5G se rozšíří rychleji, než jsme čekali

Karel Wolf

Švédský Ericsson ve svém červnovém Ericsson Mobility reportu odhaduje, že do konce roku 2024 bude 5G mobilní širokopásmové služby využívat o 400 milionů uživatelů více než byl loňský předpoklad a obsáhnou 45 % světové populace. Vychází hlavně z pozitivní vazby v dotaznících mezi spotřebiteli i poskytovali komunikačních služeb.

Report předpovídá, že do konce roku 2024vzroste počet uživatelů sítě 5G na 1,9 miliardy, což znamená zvýšení o 27 % oproti původní předpovědi z listopadu 2018. V důsledku rapidního a stále se zvyšujícího zájmu o 5G vzrostly také další prognózy. Firma odhaduje, že pokrytí sítě 5G do konce roku 2024 obsáhne 45 % světové populace. Toto číslo by mohlo narůst dokonce až na 65 % díky technologiím, které umožňují nasazení a sdílení 5G na kmitočtových pásmech LTE (dynamic spectrum sharing).

V roce 2019 zesílil tlak na to, aby se na trh dostaly smartphony pro všechna frekvenční pásma včetně 5G. Poskytovatelé komunikačních služeb již na několika trzích uvedli smartphony podporující i 5G. Přijetí 5G akceleruje také vysoká angažovanost prodejců čipových zařízení. Očekává se, že do konce roku 2019 budou mít sítě 5G více než 10 milionů uživatelů.

Nejrychleji se sítě páté generace budou rozšiřovat v Severní Americe. Do konce roku 2024 by tak měloaž 63 %uživatelů telekomunikačních služeb využívat 5G. Následovat má severovýchodní Asie (47 %) a Evropa (40 %).

V prvním čtvrtletí roku 2019 nadále stoupal celkový mobilní datový provoz a meziročně vzrostl o 82 %. Očekává se, že do konce rou 2024 bude 35 % tohoto provozu probíhat přes 5G sítě. Globálně existuje asi 1 miliarda mobilních IoT připojení. Toto číslo by mělo v roce 2024 narůst na 4,1 miliardy. Mezi hlavní odvětví, která IoT využívají, patří například zdravotnictví nebo doprava.