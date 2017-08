 »  Estonci si chystají vlastní kryptoměnu. Blíží se estcoin

Jan Beránek

Zatímco tuzemský e-government stojí ročně 25 miliard korun a úřady se chystají na první hackathon, v Estonsku si úřady připravují vlastní virtuální měnu.

Estonsko je vzorem toho, jak může fungující elektronizace státní správy vypadat. Před lety rozjeli třeba e-občanství, které umožňuje v Estonsku přes internet založit firmu, účet v bance a novou občanku si vyzvednout na některé z estonských ambasád.

Teď je na řadě další krok – digitální měna. S jejím zaváděním by měl pomoci zakladatel měny Ethereum Vitalik Buterin. Kryptoměnu jménem Estcoin představil koordinátor estonského programu Kaspar Korjus na svém blogu. „Jenom připomínám, že to není oficiální vládní plán, ale myšlenka, která má potenciál se stát realitou,“ tvrdí Korjus.

Start nové měny by měl proběhnout podobně jako v případě dalších kryptoměn. Veřejným úpisem s tím, že peníze, které by tím stát získal, by mohl dál použít k investicím do rozvoje estonského e-governmentu.