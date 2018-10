 »  Ethereum je oficiálně blockchainem s nejaktivnějším vývojem

Karel Wolf

Ethereum v počtu „commitů“ (editačních změn a jejich uložení do repozitáře) na Githubu a počtu forků v repozitáři i aktivních vývojářů (několik tisíc) daleko překonalo ostatní veřejné blockchainy včetně Bitcoinu.

Výrazného rozdílu v commitech na Githubu Etherea oproti ostatním veřejným blockchainům si všiml server Trustnodes.

Pokud se pokusíme vývojářskou aktivitu kvantifikovat, za posledních 7 dní tvoří změny neuvěřitelných 1,2 milionu řádků kódu, pro srovnání Bitcoin má za stejnou dobu „jen“ asi 4100 změn. Nutno ale dodat, že metrika měření může být lehce zavádějící, neboť započítává jakýkoli zásah do kódu, a verzování tak má stejný význam jako funkční změny v kódu.

Velká část aktivit pravděpodobně souvisí s nadcházejícím hardforkem „Metropolis: Constantinople“ a půjde hlavně o testování chystaných změn. Hardfork, respektive druhá fáze vícefázového hardforku, by měla přinést například snížení odměny za Proof of Work (aktivita minérů), větší bezpečnost smart kontraktů a zlepšení ochrany soukromí díky zk-SNARKS (Zero Knowledge Proofs). Měla by také představovat další krok k přechodu na konsensus algoritmus založený na Proof of Stake a k lepší škálovatelnosti sítě.