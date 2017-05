 »  Etnetera slaví dvacáté narozeniny a míří ke čtvrtmiliardovému obratu

Jan Beránek

Vytvořili úspěšný off-line blog, zaplatili herce, aby jako mimozemšťan hledal smysl bytí a bavil tím řidiče v zácpě na pražské ulici Milady Horákové, a teď se pustili do podpory Science Café.

Etnetera se předloni přestěhovala z pražské Letné do Holešovic a loňský rok přinesl firmě se 150 zaměstnanci 213milionové tržby spojené s o osm procent vyšším provozním ziskem 35 milionů. Firma teď kromě stávajících byznysů sází především na mobilní vývoj.

„Věříme například projektům s využitím služeb OTT (Over The Top). V této oblasti máme za sebou úspěšný projekt Viaplay ve třech baltských zemích. Jako investici do budoucna vnímáme naše aktivity v oblasti virtuální reality nebo IoT (Internet of Things),“ dodává výkonný šéf firmy Martin Palička.