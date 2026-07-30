EU chce konečně stavět obří AI datacentra. Má na ně méně peněz, zájem za desítky miliard má i ČR

Evropská komise po několika odkladech a s velkým zpožděním konečně vypsala výzvu k vybudování sedmi takzvaných gigatováren pro umělou inteligenci, tedy rozsáhlých datacenter plných grafických karet typu Nvidia a spol. Rozpočet je nižší, než kolik se původně plánovalo, a datacenter bude víc.
Evropská komise původně chtěla investovat 20 miliard eur, skoro 500 miliard korun. Nakonec je z toho 10 miliard eur, přičemž půjde o kombinaci peněz z evropských fondů a státních rozpočtů. Komise uvedla, že počítá s dalšími investicemi minimálně ve výši 20 miliard eur ze strany soukromých subjektů, které budou AI gigatovárny stavět.
Vzniknout by mělo až sedm datacenter, původně se mluvilo o pěti. Přihlášku chystá i Česká republika, respektive společnost České Radiokomunikace (ČRA). Tuzemský projekt by měl vyjít až na vyšší desítky miliard korun. Velkou část prostředků pošlou ČRA, respektive majitel Cordiant Digital Infrastructure, a přispěje i český stát. Ten koncem června českou přihlášku oficiálně podpořil.
“Projekt má být realizován a financován soukromým investorem, který ponese finanční rizika a bude vlastníkem i provozovatelem infrastruktury. Role státu spočívá v podpoře záměru a v závazku k využití části výpočetní kapacity v případě, že bude český projekt v evropské soutěži vybrán. V první fázi se počítá se závazkem České republiky ve výši 2,5 miliardy korun, který bude v plné výši dorovnán příspěvkem Evropské unie. Úhrady mají probíhat postupně v letech 2028 až 2032, vždy podle skutečného čerpání výkonu,” uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu.
ČRA na projekt sehnaly i prvního komerčního partnera. Jde o španělskou společnost Multiverse Computing, která před pár dny získala investici 570 milionů dolarů a stala se v oboru AI jednou z nejhodnotnějších v Evropě. Multiverse má ČRA poskytnout až 1,2 miliardy korun výměnou za 30 MW výkonu a poskytnutí své softwarové platformy včetně komprese AI modelů.
Tuzemská AI gigafactory by v případě úspěchu vznikla kousek od Prahy, kde ČRA začaly se stavbou datacentra Gateway, největšího projektu tohoto druhu u nás. AI gigafactory by vznikla rozšířením kapacit až na 77 MW.
Evropská komise v první fázi počítá s podporou čtyř gigatováren. Ty nejdříve mohou z evropských peněz dostat po 100 milionech eur (2,5 miliardy korun) a v dalším kole 400 milionů eur (10 miliard korun).
V další fázi budou vybudováni tři datacentra, která si postupně sáhnou na 200 a 800 milionů eur (4,8 a 19,5 miliardy korun).
Nyní bude zajímavé sledovat, jaké projekty se objeví a co bude EK nejvíce konvenovat s ohledem na propagovanou takzvanou technologickou suverenitu Evropy. Zájem má například konsorcium Aether Infrastructure, které se chce dostat až na 400 MW a nasadit procesory a AI akcelerátory vyvinuté v Evropě.
“Dopady gigafactory na českou ekonomiku by byly nesmírně široké. Tato infrastruktura může díky dostupnému výpočetnímu výkonu pomoci nejen průmyslu a startupům vyvíjet a nasazovat AI reálně do praxe – od výroby a logistiky po kontrolu kvality, marketing, řízení procesů a podobně – ale podpoří i rozvoj vědy, zdravotnictví, kybernetické bezpečnosti i digitalizaci státu. Umožní vývoj vlastních jazykových modelů a práci s citlivými daty,” řekl Lupě Jan Kavalírek, který v ČRA projekt AI gigafactory řeší a který funguje také jako AI ambasador pro střední a východní Evropu.
Zájemci mohou přihlášky posílat do 12. listopadu letošního roku. Nabídky bude vyhodnocovat organizace EuroHPC JU spadající pod Evropskou komisi. EuroHPC v Evropě dlouhodobě spolufinancuje síť superpočítačů včetně národního centra IT4Innovations v Ostravě, kde je díky tomu umístěn i první kvantový počítač v Česku. Výsledky soutěže mají být známy začátkem roku 2027.