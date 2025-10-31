Lupa.cz  »  EU chce vyvinout bezpečnější bootování počítačů, projekt dostali na starost i čipaři z Česka

EU chce vyvinout bezpečnější bootování počítačů, projekt dostali na starost i čipaři z Česka

Jan Sedlák
Dnes
2 nové názory

Sdílet

Pevnost Autor: Lupa.cz, Grok

Brněnská čipová společnost Codasip se zapojuje do dalšího evropského projektu. Jmenuje se FORTRESS, odstartoval v říjnu letošního roku a z eurounijního programu Horizon Europe obdržel 4,9 milionu eur. Cílem je vyvinout bootovací mechanismy se zabudovanou postkvantovou kryptografií (PQC).

PQC je téma, která se objevuje čím dál více, jelikož byly zveřejněny první standardy. Postkvantové šifrování podporuje například nová česká kryptopeněženka Trezor Safe 7 a probíhají implementace na dalších úrovních.

FORTRESS má postkvantové šifry integrovat na bázi hardwarového principu důvěry (root-of-trust). Půjde o začlenění hybridního kryptografického modelu PQ/T, kdy dojde ke kombinaci konvenční kryptografie a kvantově odolných algoritmů. Cílem je kromě jiného mít evropskou bezpečnou technologii schopnou fungovat například v kritické infrastruktuře.

“Stávající mechanismy secure bootu ověřují kód při spuštění, ale postrádají průběžný přehled o runtime integritě, zejména u zařízení připojených ke cloudu, kde hrozby za hranice lokálního hardwaru,” shrnuli autoři projektu.

Konsorcium čítá šest firem a organizací: Eurescom, PQShield, CyberHive, eShard, Universität der Bundeswehr München a právě Codasip.

Brněnská firma, která aktuálně hledá kupce a která byla pověřena i vývojem evropského procesoru na bázi instrukční sady RISC-V, má v projektu použít svá procesorová jádra s implementovanou technologií CHERI, která slouží k ochraně paměti. Codasip jí nasadil jako první na světě a a vydal bezplatné SDK.

FORTRESS potrvá 36 měsíců a jeho cíle jsou rozepsány zde. Doplňovat by se měl s podobnými aktivitami CISA, NCSC, ETSI nebo evropských bezpečnostních složek.

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze Přečtěte si také:

Česko konečně začíná stavět neprolomitelnou kvantovou síť. Její část je ale v ohrožení, chybí peníze

Vstoupit do diskuse (2 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Jaký je Ice Warp﻿, český konkurent Microsoft Office﻿ a Google Workspace﻿?

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

Nový model ochrany dat: odpovídá na poptávku po odolnosti

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Umělá inteligence ovlivňuje českou vědu: Akademie věd spouští program Strategie AV21 AI

Motoristé s Turkem by spíše mohli rozvážet Babišova kuřata

Prusa má novou větší 3D tiskárnu a umí tisknout silikon

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Lidé nad 74 let mají na preventivní koloskopii zdarma poslední dva měsíce

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Konec zlatých časů. Růst mezd se zastavil, ale nároky rostou

Co je zákaznická zkušenost a proč ji vůbec řešit?

Konference CIF25: 20 let médií, AI a budoucnost marketingu. Přijďte 4. listopadu
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).