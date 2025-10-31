EU chce vyvinout bezpečnější bootování počítačů, projekt dostali na starost i čipaři z Česka

Brněnská čipová společnost Codasip se zapojuje do dalšího evropského projektu. Jmenuje se FORTRESS, odstartoval v říjnu letošního roku a z eurounijního programu Horizon Europe obdržel 4,9 milionu eur. Cílem je vyvinout bootovací mechanismy se zabudovanou postkvantovou kryptografií (PQC).
PQC je téma, která se objevuje čím dál více, jelikož byly zveřejněny první standardy. Postkvantové šifrování podporuje například nová česká kryptopeněženka Trezor Safe 7 a probíhají implementace na dalších úrovních.
FORTRESS má postkvantové šifry integrovat na bázi hardwarového principu důvěry (root-of-trust). Půjde o začlenění hybridního kryptografického modelu PQ/T, kdy dojde ke kombinaci konvenční kryptografie a kvantově odolných algoritmů. Cílem je kromě jiného mít evropskou bezpečnou technologii schopnou fungovat například v kritické infrastruktuře.
“Stávající mechanismy secure bootu ověřují kód při spuštění, ale postrádají průběžný přehled o runtime integritě, zejména u zařízení připojených ke cloudu, kde hrozby za hranice lokálního hardwaru,” shrnuli autoři projektu.
Konsorcium čítá šest firem a organizací: Eurescom, PQShield, CyberHive, eShard, Universität der Bundeswehr München a právě Codasip.
Brněnská firma, která aktuálně hledá kupce a která byla pověřena i vývojem evropského procesoru na bázi instrukční sady RISC-V, má v projektu použít svá procesorová jádra s implementovanou technologií CHERI, která slouží k ochraně paměti. Codasip jí nasadil jako první na světě a a vydal bezplatné SDK.
FORTRESS potrvá 36 měsíců a jeho cíle jsou rozepsány zde. Doplňovat by se měl s podobnými aktivitami CISA, NCSC, ETSI nebo evropských bezpečnostních složek.