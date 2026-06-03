EU se chystá na připojení chytrých telefonů k satelitům. Nová pravidla nepotěší hlavně Starlink

Evropská komise přišla s návrhem, jak rozdělit lukrativní frekvenční pásmo 2 GHz, které bude sloužit pro komunikaci chytrých telefonů a dalších zařízení se satelitními službami typu Starlink od SpaceX (direct-to-device nebo D2D). Jde o pásmo označované jako mobile satellite services (MSS).
Komise by chtěla v rámci 2 GHz postupovat sjednoceně v celé Evropské unii, aby satelitní služby šlo rozvíjet přeshraničně.
Rozdělení bude poměrně striktní a zřejmě nepotěší americké společnosti. Operátoři nebudou moci získat větší bloky než dvakrát 10 MHz a mimoevropští hráči zároveň budou mít k dispozici pouze třetinu dostupných frekvencí.
Licenci na využití 2 GHz dnes vlastní dvě americké firmy EchoStar a Viasat, jejichž licence vyprší v květnu příštího roku. Pak dojde k přerozdělení podle zmíněného návrhu Komise. EchoStar a Viasat dnes mají bloky každý dvakrát 15 MHz, s návrhem po 10 MHz si tak pohorší. Starlink přitom od EchoStaru nedávno licenci na jeho evropské frekvence koupil.
Pásmo 2 GHz dále bude rozděleno na tři způsoby využití:
- Třetina pásma 2 GHz MSS by byla určena pro vládní využití, například pro kritickou komunikaci, bezpečnost a armádu, které by zajišťoval provozovatel z EU. Provozovatel zajistí integraci se současnými a budoucími schopnostmi infrastruktury Programu Unie pro bezpečnou konektivitu IRIS2.
- Dvě třetiny pásma 2 GHz MSS by byly vyhrazeny pro komerční využití, jako jsou služby D2D pro mobilní zařízení, čímž by se zajistilo mobilní pokrytí v místech, kde pozemní sítě nejsou k dispozici. Možné je rovněž využití pro internet věcí, jako jsou fitness náramky, monitorování energie a zařízení tísňové reakce.
Spektrum ve zmíněných dvou třetinách by mělo být rozděleno rovným dílem takto:
- Využívání pásma hospodářskými subjekty z EU vstupujícími na trh s cílem podpořit diverzifikaci dodavatelů a motivovat dodavatele z EU ke vstupu na trh.
- Využívání pásma provozovateli z EU a ze zemí mimo EU.
Ze strany USA lze očekávat tlak na úpravu pravidel tak, aby tamní firmy získaly lepší pozici. První evropští operátoři už navazují partnerství s cílem dostat z vesmíru do mobilů tam, kde není dostatečné pokrytí. T-Mobile (Deutsche Telekom) si vybral Starlink a Vodafone se dohodl s chystaným Amazon Leo. Evropě hrozí, že přesunem direct-do-device satelitní komunikace k americkým hráčům ztratí další část své technologické samostatnosti.
Návrh pravidel Evropské komise je dobrou zprávou pro zdejší providery Eutelsat, Hispasat a SES a obecně konsorcium SpaceRISE připravující systém IRIS.