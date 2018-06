 »  EU se shodla na kodexu pro elektronické komunikace, operátorům se moc nelíbí

David Slížek

Podpora investic do vysokorychlostních sítí a rozvoje 5G, silnější práva spotřebitelů nebo třeba levnější mezinárodní hovory. To vše má podle prohlášení Evropské komise zajistit nový rámec pro regulaci telekomunikací – tzv. evropský kodex pro elektronické komunikace. Na společném návrhu textu této směrnice se na včerejším večerním jednání shodli zástupci Evropského parlamentu, Rady EU a Komise.

Výsledný text zatím není veřejně k dispozici. Česká europoslankyně Dita Charanzová (ANO. ALDE) na Twitteru informovala o tom, že do návrhu prosadila zastropování cen mezinárodních hovorů v rámci EU na maximum 19 centů za minutu. Novinka má platit od května příštího roku: „Podařilo se mi to, heureka! Česko zlevní volání po EU. Po téměř dvanácti hodinách jednání: Cena hovoru po EU max 6 Kč/min, sms max 2 Kč. Mé návrhy přijaty, platit bude od 05/2019. Byl to boj, ale stálo to za to. Skvělá zpráva!“

K dalším změnám má podle ní patřit to, že záchranáři na lince 112 budou automaticky dostávat data o poloze volajícího (z GPS v telefonu), aby jej dokázali snáze lokalizovat. Fungovat má také tzv. „linka 112 naopak“ – lidem v určité oblasti by tedy mohly chodit zprávy varující před aktuálním nebezpečím.

Kodex se ale zabývá také podstatnými věcmi, jako je koordinace využití rádiového spektra, důležitá pro nasazování 5G sítí, nebo pravidla pro stavbu broadbandových sítí.

Sdružení evropských telekomunikačních operátorů ETNO se výsledný materiál moc nelíbí a označuje jej za promarněnou příležitost. Návrh podle něj obsahuje jen omezený pokrok v plánu využití spektra a složitý a slabý kompromis v oblasti podpory stavby optických sítí. Snížení cen mezinárodních hovorů je pak podle operátorů jen politickou zástěrkou, která má zakrýt absenci pokroku v dalších částech směrnice.