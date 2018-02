 »  Europoslanci odhlasovali "konec geo-blockingu", hudby, videa či her se ale netýká

David Slížek

Je to malý pozitivní krok, ale neřeší to nejpodstatnější. Tak se dá shrnout výsledek dnešního hlasování Evropského parlamentu o konci tzv. neopodstatněného geo-blockingu. Nové opatření má zabránit praxi, kdy evropský zákazník například vůbec nemůže nakupovat v e-shopu v jiné zemi EU nebo mu obchodník klade nějaké překážky.

Podle schválené směrnice (doplňuje nařízení na ochranu spotřebitelů EU 2017/2394) a související směrnici 2009/22/ES) se online prodejci budou muset k zákazníkům z jiných zemí EU chovat stejně jako k lidem ze států, kde sami sídlí.

Obchodníci tak budou například muset zákazníkům z ciziny prodávat zboží za stejné ceny, jako těm domácím. Má tak skončit praxe, kdy některé obchody prodávaly lidem ze zahraničí zboží dráž.

Podle české europoslankyně Dity Charanzové se nová pravidla vztahují i na tzv. prodej zboží bez donášky. "Pokud si německý zákazník objedná lednici z českého online obchodu, bude mu garantována možnost takový nákup provést za daných podmínek, ale e-shop není povinen zajistit i odvoz do jiného státu, zákazník si bude muset dopravu zajistit sám,“ vysvětluje.

Kromě fyzického zboží se nové nařízení týká také elektronických služeb – ovšem jen těch, které nejsou chráněny autorským právem (cloudové služby, hosting, datové sklady apod.).

A v tom spočívá největší slabina nového nařízení: vůbec neřeší ten druh geoblockingu, který dnes uživatele na internetu pálí asi nejvíc: přeshraniční překážky u u hudebního či video streamingu, IPTV, online her a tak dále.

„To se ukázalo v průběhu vyjednávání jako natolik komplikované, že jsme dohody nebyli schopni. Jsem ráda, že to nebylo zcela smeteno ze stolu, jak někteří kolegové požadovali, ale zavázali jsme se k této otázce do dvou let vrátit,“ připomíná Charanzová fakt, že Komise má dvouletou lhůtu na to, aby se k tématu vrátila a řekla, zda se má zákaz geo-blockingu nerozšířit i na tuto oblast.

Do té doby se ale dále budeme setkávat s tím, že pokud si třeba budeme na internetu chtít pustit například živé vysílání britské BBC, zastaví nás nápis, že to v naší zemi není možné.

Slabou náplastí může být loni schválené nařízení, které má umožnit sledování předplacených služeb (HBO, Netflix apod.), pokud uživatel vyjede na krátkou dobu do ciziny.

Dnešní rozhodnutí Evropského parlamentu (557 europoslanců bylo pro, 89 proti a 33 se zdrželo) musí ještě formálně posvětit Rada Evropské unie.