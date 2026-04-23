Eurosport a HBO Max prodloužily smlouvu na vysílání cyklistických závodů

Filip Rožánek
Dnes
Giro d'Italia - cyklistika - sport Autor: WBD Sports/Getty Images
Televizní kanál Eurosport a streamovací služba HBO Max budou nejméně do roku 2029 vysílat prestižní mužské i ženské cyklistické závody. Vyplývá to z prodloužené dohody o vysílacích právech, která se týká evropských a amerických televizních trhů. Smlouva umožňuje vysílání mužského i ženského Giro d’Italia, závodů Strade Bianche, Milán–San Remo, Il Lombardia a dalších soutěží.

Eurosport přenášel slavný „Růžový závod“ poprvé v roce 1998. Podle nové smlouvy bude živé televizní přenosy zajišťovat pro 50 evropských trhů. Ve Velké Británii a v Irsku se vysílání ujme sesterská stanice TNT Sports. Streamovací služba HBO Max umožní sledovat závody živě i ze záznamu.

„Cyklistika je pro nás jedním z profilových sportů a především Eurosport je s ní v Evropě spojen již několik desítek let. Mnoho diváků jej vnímá jako její televizní domov. Logicky jsme proto usilovali o prodloužení práv k Giro d’Italia, Giro d’Italia Women a dalším prémiovým závodům. Za WBD mohu říct, že chceme těmto závodům i nadále poskytovat pozornost, kterou si zaslouží, a naše produkční inovace snad jejich popularitu ještě posílí. Chceme přilákat více diváků a oslovit i nadějné budoucí hvězdy tohoto jedinečného sportu,“ poznamenal Trojan Paillot, seniorní viceprezident pro akvizice sportovních práv ve společnosti WBD Sports Europe.

Letošní ročník závodu Giro d’Italia odstartuje 8. května v Bulharsku, přičemž finiš v Římě je naplánován na 31. května. Ženský závod Giro d’Italia Women se pojede od 30. května do 7. června. Kompletní přehled závodů, které Eurosport a HBO Max mohou vysílat na základě nové smlouvy, zahrnuje následující soutěže:

  • Giro d’Italia (součást UCI World Tour)
  • Giro d’Italia Women (součást UCI Women’s World Tour)
  • Giro Next Gen (závod jezdců do 23 let)
  • Giro d’Abruzzo (závod kategorie UCI 2.1)
  • Strade Bianche Men (součást UCI World Tour)
  • Strade Bianche Women (součást UCI Women’s World Tour)
  • Tirreno–Adriatico (součást UCI World Tour)
  • Milano–Sanremo Men (součást UCI World Tour)
  • Milano–Sanremo Women (součást UCI Women’s World Tour)
  • Milano–Torino (součást UCI ProSeries)
  • Il Lombardia (součást UCI World Tour)
  • Gran Piemonte (součást UCI ProSeries)
  • UAE Tour (součást UCI World Tour)
  • UAE Tour Women (součást UCI Women’s World Tour)

Mateřská společnost Eurosportu a HBO Max si pochvaluje loňský ročník Giro d’Italia, který podle jejích dat překonal dosavadní rekordy sledovanosti. Meziročně vzrostl počet zhlédnutí na streamovacích platformách o 44 %. Lineární vysílání oslovilo miliony fanoušků z celé Evropy a na všech trzích dohromady meziročně posílilo o 4 %. Rekordní sledovanost zaznamenal Eurosport také v Německu, Španělsku a Dánsku. Volně dostupný dánský Kanal 5 dosáhl meziročního nárůstu sledovanosti o 174 % a celkového podílu na trhu ve výši 13,8 %.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Konec plošného skenování konverzací?

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Nepodceňte návodné dokumenty a pomůcky k JMHZ

IKEA nabídne lízátka s příchutí masových kuliček

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

Cukrovka není jen o cukru. Když život strávíte v masně, hrozí taky

Vyhledávat pacienty s rakovinou slinivky bude 500 praktiků

Apple pohořel v žebříčku opravitelnosti

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

Meta představuje nový AI model Muse Spark

