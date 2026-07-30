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Eva Pavlíková se po propuštění z ministerstva chce stát ředitelkou státního IT podniku NAKIT

Jan Sedlák
Dnes
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Eva Pavlíková - Česko.digital Autor: Česko.Digital
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Ministerstvo vnitra nedávno vypsalo výběrové řízení na pozici generálního ředitele či ředitelky státního IT podniku NAKIT. Ten nahradí odvolaného Jana Ďoubala, který skončil s příchodem nové vlády. Jednu zájemkyni o tuto pozici se značným vlivem na státní IT a e-government už známe. Přihlášku podala Eva Pavlíková.

Pavlíková naposledy pracovala pro stát, vedla Sekci IT, analýz a veřejného investování na ministerstvu pro místní rozvoj. Aktuální vláda v březnu tuto sekci zrušila a Pavlíková tak skončila. Na Lupě jsme psali, že ministerstvo přišlo o IT experty, kteří bojovali se starými pořádky a že personální změny mohou vyjít draho. Pavlíková před nástupem na MMR vedla organizaci Česko.Digital.

“Součástí výběrového řízení je představení vize transformace NAKITu. Proměna je tedy na stole a já myslím, že ji podnik potřebuje. Jak velký ten rámec bude, záleží na dohodě se zakladatelem. Že půjde o velký změnový projekt, je bez debat – a takový jsem naposledy vedla na ministerstvu pro místní rozvoj, kde jsem reorganizovala celou sekci IT a stabilizovala projekty za víc než miliardu korun ročně,” uvedla Pavlíková.

Zájem o změny ve fungování státního IT mají i noví představitelé v čele s Lukášem Klučkou (vládní zmocněnec pro digitalizaci a náměstek na vnitru) a Adamem Pacltem (člen Rady vlády pro informační společnost).

“Technologická budoucnost státu musí být suverénní. Teď je otevřené okno, kdy se do toho dá pustit – využít znalosti a kapacity státních podniků, dát jim jasný mandát a směr a odvést tu práci. Z NAKITu, který vznikl jako servisní organizace, vybudovat špičkového dodavatele řešení: spolehlivý provoz, vlastní produkty i expertní a konzultační služby,” navázala.

“Součástí přihlášky je vize transformace i osobní představení. Já jsem k tomu přidala prvních 100 dní hezky týden po týdnu, co konkrétně chci dělat i to, jak jsem pracovala s AI. Protože dobrou strategii s AI dnes napíše kdekdo, ale odpracovat ji je ta těžká část. A to mě na tom vlastně nejvíc baví,” doplnila Pavlíková.

Termín podání přihlášek na otevřenou pozici byl 29. července. Nyní proběhne vyhodnocení. Podnik nyní provizorně řídí Ivo Plný, je dočasným ředitelem.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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