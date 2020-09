Do Hlavních zpráv na Primě se vrací Eva Perkausová a Roman Šebrle

Televize Prima oznámila, že od 5. října se do Hlavních zpráv vrátí moderátorská dvojice Eva Perkausová a Roman Šebrle. Doplní Karla Voříška a Kláru Doležalovou.

„Pro naši televizi jsou Hlavní zprávy klíčovým pořadem. Jsem proto rád, že ho budou moderovat Eva s Romanem. Oba mají s hlavní zpravodajskou relací dlouholeté zkušenosti a diváci je mají rádi. Nová dvojice diváky spolu se snahou celého týmu o skvělý obsah určitě zaujme,“ oznámil ředitel zpravodajství a publicistiky Pavel Štrunc.



Autor: TV Prima Eva Perkausová a Roman Šebrle

Perkausová po startu CNN Prima News uváděla společenský magazín Showtime. Šebrle diváky provázel sportovními relacemi. V létě oba zaskočili za Libora Boučka a Soňu Porupkovou v ranním magazínu Nový den.

„Jelikož se Hlavní zprávy kromě Primy vysílají i na CNN Prima News, bude to pro nás oba určitě výzva. Ale je to něco, do čeho stojí za to jít. Hlavní zpravodajská relace je totiž pro mě v rámci televize něco jako olympiáda,“ dodala Eva Perkausová. „S Evou jsme se za tu dobu oba hodně naučili a posunuli se profesně dopředu, a tak věřím, že divákům nabídneme to, co od nás chtějí – kvalitní zprávy v lidském podání,“ uzavřel Roman Šebrle.

Prima rovněž zařadí před Hlavní zprávy novou relaci o počasí s přehledným souhrnem těch nejdůležitějších meteorologických informací. Stejný princip už diváci znají z ČT24, kde takto v 18.55 začínají Události za okamžik.

V létě TV Prima bez konkrétního data oznámila, že v průběhu podzimu začne Hlavní zprávy vysílat jen na Primě.