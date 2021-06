Evidence skutečných majitelů firem měla dnes začít fungovat pro veřejnost, systém má ale výpadek

Část z údajů z informačního systému o skutečných majitelích firem má být podle zákona o evidenci skutečných majitelů od 1. června 2021 dostupná veřejnosti na webu. Stanovil to letos přijatý zákon o evidenci skutečných majitelů (37/2021 Sb.).

Jenže rejstřík, provozovaný ministerstvem spravedlnosti, je v první červnový den nedostupný – nedá se v něm vyhledávat. Uživatelé na to upozorňují na sociálních sítích.

„Z technických důvodů spojených s aktuální vytížeností informačního systém je dočasně vyhledávání v evidenci skutečných majitelů nedostupné. Na urychlené nápravě se pracuje. Omlouváme se za komplikace,“ potvrzuje problém hlášení na webu.

A při pokusu o vyhledání informace ke konkrétnímu jménu databáze vypíše chybovou hlášku „Omlouváme se, ale funkce je z technických důvodů nedostupná.“

Ministerstvo na webu píše také to, že zatím nefungují všechny tzv. průpisy do databáze skutečných vlastníků z obchodního rejstříku. Ty by se měly provést automaticky v případech, kdy je majitel ze zápisu v obchodním rejstříku zřejmý.

„Pokud u Vás dosud automatický průpis nenastal, může to být způsobeno právě tím, že se k Vám systém zatím nedopracoval. Veškeré automatické průpisy by každopádně měly být zajištěny do konce tohoto týdne (do pátku 4. 6. 2021). Pokud průpis zajištěn nebyl, byť zjevně nastat měl, lze situaci posuzovat ve prospěch evidující osoby a v mezidobí k ní přistupovat, jako by evidenční povinnost splnila,“ informuje úřad.

Zpoždění je podle něj způsobeno tím, že systém „aktuálně vyhodnocuje velké množství dat.“