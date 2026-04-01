Evropa 2 jako první komerční rádio v Česku nabízí poslech bez reklam za 79 korun měsíčně

Rádio Evropa 2 spustilo placenou službu Premium, která umožňuje poslech hudebního vysílání bez reklamních spotů. Předplatné stojí 79 korun měsíčně a funguje v nové mobilní aplikaci pro iOS a Android. Jde o první službu tohoto typu u komerční rozhlasové stanice v Česku.
Stanice patřící do skupiny Active Radio, která spadá pod holding Czech Media Invest podnikatele Daniela Křetínského, tímto krokem reaguje na měnící se poslechové návyky. Posluchači stále častěji očekávají od audiovizuálních služeb možnost zbavit se reklamy za příplatek, dosud to však v českém rozhlasovém prostředí nabízely jen streamovací platformy jako Spotify nebo Apple Music.
„My ho teď jako první přinášíme i do rádia. Je to přirozený krok, který odpovídá tomu, co dnešní poslucháči očekávají: svobodu volby a maximální komfort,“ říká Martina Říhová, generální ředitelka Active Radio.
Součástí novinky je kompletně přepracovaná mobilní aplikace. I v bezplatné verzi nabízí registrovaným uživatelům nové funkce – možnost přeskakovat mezi skladbami, vracet se k odvysílaným pořadům nebo procházet hudební katalog stanice. Aplikace byla podle provozovatele postavena na novém technologickém základu, který má umožnit rychlejší přidávání dalších funkcí.
Služba Premium odstraňuje z poslechu reklamní spoty, samotný program však zůstává shodný s běžným vysíláním. Nejde tedy o službu typu on demand, jak ji znají uživatelé streamovacích platforem. Posluchač si nemůže vybrat konkrétní skladbu, hudební program nadále sestavují dramaturgové stanice.
Ředitel Evropy 2 David Šmídt tuto odlišnost od algoritmických služeb prezentuje jako výhodu: „Naši hudební dramaturgové skládají program tak, aby posluchače vyvedli ze zajetých kolejí, nabídli jim něco nečekaného a udrželi v poslechu napětí mezi známým a novým.“ Podle Šmídta dramaturgové pracují s poslechovými daty i hudebními testy, ale výsledný playlist skládají ručně.
Evropa 2 patří dlouhodobě mezi nejposlouchanější celoplošné stanice v Česku. Podle posledních dostupných dat Radioprojektu za druhé pololetí 2025 si ji týdně ladilo přes 1,6 milionu posluchačů, čímž se řadila na čtvrté místo za Impuls, Blaník a Radiožurnál. V denním poslechu Evropa 2 v posledních vlnách měření opakovaně soupeřila s Rádiem Impuls o druhou a třetí pozici za veřejnoprávním Radiožurnálem.