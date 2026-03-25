Evropa chce urychlit rozvoj technologií v obraně, nabízí peníze, které je mají dostat z vývoje do praxe

Iva Brejlová
Dnes
obrana, drony Autor: Lupa.cz, Everbot

Evropská komise přišla s programem na podporu financování obranných technologií a jejich rychlejšího přenesení z výzkumu do terénu. S balíkem 115 milionů eur chce urychlit vývoj a testování v oblastech umělé inteligence, kvantových technologií nebo drony. Program s názvem AGILE peníze cílí i na startupy.

Komise vyzdvihuje, že se peníze mají z instituce do firem přelévat rychleji než obvykle, mezi podáním žádosti a jejich udělením mají být čtyři měsíce. Což podle ní umožní, aby se technologie dostaly k ozbrojeným silám během jednoho až tří let.

„Ruská agresivní válka proti Ukrajině ukázala, že úspěch na bojišti dnes závisí na krátkých inovačních cyklech; na schopnosti vyvíjet, testovat a nasazovat nové technologie a nákladově efektivní řešení v řádu týdnů či měsíců, nikoli let. Vzhledem k tomu, že moderní válčení prochází rychlou digitální a technologickou transformací, je program AGILE určen pro aktéry „nové obrany“, tedy startupy a technologické inovátory, kteří se pohybují vysokou rychlostí,“ uvádí k oznámení o programu.

Očekává se, že nástroj bude funkční od začátku roku 2027, schválit ho ale ještě musí Evropský parlament a Rada. Program má podpořit 20 až 30 projektů a bude financovat všechny uznatelné náklady.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

