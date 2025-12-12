Evropa dál ponechává technologický náskok USA. Nová studie ukazuje slabší investice i odliv startupů

Evropa nedohání svou technologickou ztrátu vůči Spojeným státům. Nová studie iniciativy StepUp Startups a ESNA Ease of Doing Startups in the EU ukazuje, že evropské země každoročně vyprodukují zhruba 850 absolventů technických oborů na milion obyvatel, zatímco USA kolem 1 100. Mladým technologickým firmám v Evropě se navíc hůře daří růst než jejich americkým protějškům.
Studie ukazuje, že jen malé procento evropských startupů – přibližně 5 % – se po získání investice stěhuje do Spojených států, ale tato skupina tvoří 17 % hodnoty analyzovaného vzorku. I relativně malý odliv tak představuje významnou ztrátu pro evropský ekosystém.
Konkrétně Česko podle dokumentu patří mezi země s nízkými bariérami pro vznik firem, ale studie upozorňuje, že stále nemá plně digitalizované zakládání společností. To označuje jako překážku pro rozvoj digitální ekonomiky. Zásadním tématem jsou pak zaměstnanecké akcie. Podle dokumentu byla dosavadní úprava ESOPů v Česku „zralá k přepracování“. Novela, která zavádí kvalifikované zaměstnanecké opce, letos sice prošla schvalovacím kolečkem, ale účinnosti nabude až v lednu 2026. Teprve tehdy se ukáže, zda umožní českým startupům lépe konkurovat firmám ze Spojených států či Pobaltí.
Evropa jako celek zároveň dlouhodobě zaostává v investicích do výzkumu a vývoje. V roce 2008 měla EU mezi deseti největšími globálními investory do výzkumu a vývoje jediného zástupce, kterým byla finská Nokia. V roce 2022 v žebříčku figuruje opět jen jedna firma, a to je německý Volkswagen. Další nízkou hodnotou, kterou dokument zmiňuje, je objem rizikového kapitálu (VC) směrovaný do rozvoje startupů. V Evropě tvoří 0,5 % HDP, zatímco v USA je to 6,9 %. Výsledkem je i výrazně slabší trh IPO – americké veřejné nabídky přinesly v roce 2021 celkem 65krát více kapitálu než ty evropské. Průměrné IPO v USA dosáhlo 247 milionů eur, v EU pak 114 milionů.