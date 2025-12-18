Evropa spouští investiční „ofenzivu“ v biotechu, má v příštích dvou letech mobilizovat 10 miliard eur

Evropská komise spolu se skupinou Evropské investiční banky (EIB) oznámily iniciativu BioTechEU, která má v letech 2026–2027 mobilizovat až 10 miliard eur do biotechnologií a life sciences. Chce tím mimo jiné zacelit investiční mezeru, kvůli níž evropské firmy často škálují mimo unii.
„Podinvestovanost je zásadní překážkou pro evropské biotech firmy a brzdí inovativní startupy. BioTechEU by měl přispět k obrácení trendu. Poskytne sektoru kapitál, aby nové terapie dorazily k pacientům,“ věří komisař Olivér Várhelyi. Podpora míří na technologie s přímým dopadem na pacienty a zdravotní systémy: od AI senzorů pro včasné odhalování srdečního selhání přes mRNA terapie a monoklonální protilátky až po genové terapie, personalizovanou medicínu a biofarmaka typu syntetického inzulinu. Nová iniciativa míří na rychlejší vývoj takových řešení a na to, aby měly šanci zůstat v Evropě.
Evropská komise uvádí, že trh zdravotního biotechnologického výzkumu a vývoje v EU je robustní. Za poslední dekádu rostl sektor více než dvojnásobným tempem oproti celé ekonomice EU. Aktuálně biotechnologie vytvářejí přes 900 tisíc pracovních míst (z toho 75 % ve zdravotnictví) a mají přidávat do unijní ekonomiky téměř 40 miliard eur ročně, přičemž více než čtyři pětiny tvoří zdravotní biotech.
Instituce ale zmiňuje, že EU zaostává zejména ve financování růstu a regulatorní rychlosti. Podíl EU na globálním venture kapitálu v oblasti health biotechu činí zhruba sedm procent, v USA je to 63 procent a v Číně 14 procent. Od roku 2019 do roku 2025 si 66 z 67 evropských biotech firem pro veřejný vstup na burzu zvolilo burzy mimo EU.
Iniciativa BioTechEU bude součástí programu TechEU skupiny EIB a využije garance InvestEU i další zdroje. Komise současně představila širší balíček pro modernizaci zdravotnictví, který míří do Evropského parlamentu a Rady.