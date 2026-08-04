Evropa začne investovat do rostoucích technologických firem, má na to dát přes 120 miliard

Evropská komise dnes dokončila poslední právní kroky k založení fondu Scaleup Europe, který má umožnit technologickým firmám růst na domácí půdě. Jeho cílová částka činí 5 miliard eur (přes 120 miliard Kč), čímž má jít o vůbec největší evropský fond na podporu technologií.
„Fond je nyní schopen fungovat v plném rozsahu a přímo investovat do předních evropských scaleupů,“ uvádí ke spuštění Evropská komise. První investice mají proběhnout v následujících týdnech. Dříve se hovořilo o tom, že odstartují na podzim. Podle některých odborníků by mohl vyrůst i na 20 miliard eur.
„Od dnešního dne zajistí, aby naše rychle rostoucí společnosti mohly najít vše, co potřebují, přímo tady v Evropě, a mohly se tak rozvinout v přední světové firmy. Aby se evropská inovace stala naší konkurenční výhodou,“ říká Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise.
To se Evropě dosud příliš nedaří. Mnoho evropských firem zakládá sídlo v zahraničí, a pokud nezaloží entitu mimo Evropskou unii rovnou, později často firmu přestěhuje. Konkrétně z Česka odejde většina velkých startupů. Oblíbený je v tomto smyslu americký Delaware, jehož právo se už startupový svět naučil považovat za výchozí. Evropa s tímto faktem začíná bojovat a připravuje režim EU Inc. neboli takzvaný 28. režim, jehož cílem je nabídnout startupům legislativní a obchodní rámec, v němž můžou fungovat napříč Unií, aniž by se každému ze států musely přizpůsobovat.
„Dnešní oznámení znamená změnu investičního prostředí pro evropské technologické společnosti,“ komentuje Ekaterina Zacharieva, komisařka pro startupy, výzkum a inovace. Podle ní si díky financování společnosti můžou udržet základnu v Evropě.
Schválením právní dokumentace fondu byl Scaleup Europe zřízen jako součást Fondu Evropské rady pro inovace. Bude typicky investovat kolem 100 milionů eur do jedné společnosti a zároveň má fungovat jako katalyzátor pro další evropské investory. Iniciativa vnímá jako klíčové obory umělou inteligenci, kvantové technologie, biotechnologie a zelené technologie.
Skupina zakládajících investorů sdružuje koalici veřejných a soukromých partnerů. Roli investičního manažera dnešním schválením převzal švédský fond EQT, mezi další investory patří mimo jiné dánská Novo Holdings společnosti Novo Nordisk, dánský exportní a investiční fond nebo španělská CriteriaCaixa a další fondy a organizace několika národů. Počet investorů se má postupně rozšiřovat, český mezi nimi není.