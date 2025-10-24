Lupa.cz  »  Evropská alternativa DNS bez varování skončila, DNS0.EU nenašla peníze na provoz

Evropská alternativa DNS bez varování skončila, DNS0.EU nenašla peníze na provoz

Dnes
Provozovatel veřejného DNS resolveru DNS0.eu zaměřeného primárně na evropské uživatele, který sliboval šifrování, ochranu soukromí a blokování škodlivých domén 20. října 2025 oznámil okamžité ukončení své činnosti. Jako důvod ukončení uvedl "finanční a časová neudržitelnost"

Organizace provozovala 62 serverů ve 27 městech EU a podporoval moderní šifrované protokoly jako DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS a DNS-over-QUIC. Nabízel také režim pro děti, který blokoval nevhodný obsah,

Projekt byl spuštěn v roce 2023 zakladateli Romainem Cointepasem a Olivierem Poitreyem, kteří se podíleli i na službe NextDNS. I přes podporu od evropských partnerů a provoz na evropské infrastruktuře se projekt nepovedlo udržet. Na webu dns0.eu nyní visí pouze krátké oznámení o ukončení služby.

DNS0.EU doporučuje přechod na alternativní evropské služby, jako je právě NextDNS nebo DNS4EU, projekt podporovaný ENISA a spolufinancovaný EU, na kterém se podílejí i Češi.

