Evropská aplikace na ověřování věku online je hotová, oznámila Evropská komise

David Slížek
Dnes
Naše aplikace pro ověřování věku online je technicky hotová brzy bude dostupná k používání, oznámila na tiskové konferenci předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen

Aplikace, která bude k dispozici pro telefony, tablety i desktopové počítače,  podle ní má umožňovat prokazování věku na online službách. Svůj věk uživatel aplikaci prokáže pomocí svého průkazu totožnosti nebo pomocí služeb třetích stran, jakou jsou například banky. 

Při přihlašování k online službě, která bude ověření věku vyžadovat, pak má potvrdit zletilost bez toho, že by o uživateli prozradila jakékoli osobní informace, slíbila von der Leyen. Uživatele aplikace podle ní nebude možné žádným způsobem sledovat.

„Online platformy se už nemohou na nic vymlouvat. Evropa nabízí zdarma jednoduché řešení, které může ochránit děti před škodlivým a nezákonným obsahem,“ řekla šéfka Komise. Komise nechala vyvinout vzorovou aplikaci (blueprint), kterou si budou moci členské státy přizpůsobit podle svého.

Zdrojový kód vzorové aplikace Komise zveřejnila na GitHubu (verze pro Android, verze pro iOS), technickou dokumentaci a další informace pak publikovala na speciálním webu.

Aplikaci v uplynulých měsících testovalo sedm evropských zemí: Francie, Dánsko, Řecko, Itálie, Španělsko, Kypr a Irsko. Tyto státy plánují aplikaci integrovat do svých národních identitních peněženek. 

Česko podle dřívějších vyjádření zdejších úřadů čeká s ověřováním věku na spuštění evropské peněženky digitální identity (EUDIW), které je v plánu na začátek roku 2028. Už teď je ale pravděpodobné, že EU nestihne v plánovaném termínu spusti aplikaci se všemi předpokládanými funkcemi.

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

