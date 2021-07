Evropská centrální banka začala zkoumat možnosti vydávání digitálního eura

Evropská měna euro by se mohla do několika let dočkat své digitální podoby. Evropská centrální banka (ECB) oznámila oficiální zahájení projektu, který má přijít s konceptem fungování digitálního eura. Neznamená to sice, že je o vydávání digitální obdoby papírových eur rozhodnuto, jde ale o první konkrétní krok, který k jeho zavedení může vést.

Digitální měna nemá podle ECB nahradit hotovost, má být spíš jejím doplňkem. V praxi by mohla fungovat ve formě elektronických peněženek nebo účtů, které by pro občany EU spravovala právě Evropská centrální banka. Oproti účtům u komerčních bank by patrně měly některá omezení, aby se zabránilo hromadným převodům peněz uložených u komerčních bank do digitální měny zajištění ECB.

V následujících dvou letech chce banka vyřešit klíčové otázky možného fungování digitálního eura – jak by mohlo fungovat, jak by mohlo být zabezpečeno, jaké zákony by se musely změnit nebo jaký dopad na trh by mohlo mít.

Některé aspekty technického řešení si pracovní skupina složená ze zástupců evropských centrálních bank vyzkoušela v rámci experimentů, které probíhaly od podzimu 2020 (PDF v angličtině). Zaměřily se například na provozování systému, ochranu soukromí a pravidla proti praní špinavých peněz nebo možnosti práce s měnou ve chvíli, kdy uživatelé nejsou online.

Loni v říjnu ECB vydala také Zprávu o digitálním euru (Report on digital euro) – PDF v angličtině), ve které možnost zavedení digitální měny poprvé zkoumala.