Evropská DNS vytvořená Čechy je nyní součastí prohlížeče Chrome, je k dispozici zdarma

Jan Sedlák
Dnes
DNS4EU Autor: Lupa.cz, Grok

Evropskou DNS službu DNS4EU, kterou za prostředky Evropské komise vytvořili a provozují Češi, lze nově používat jako výchozí DNS ve webovém prohlížeči Google Chrome. Jde o jednoho z několika poskytovatelů, které si lze vybrat v nastavení.

Pokud si DNS4EU v Chromu chcete aktivovat, otevřete nabídku Settings, následně Privacy and Security a poté Security. Zde je nutné mít povolení nastavení Use Secure DNS. Ve zpřístupněné nabídce pak lze vybrat poskytovatele DNS včetně DNS4EU. Mezi další poskytovatele patří CZ.NIC ODVR, OpenDNS, Google Public DNS, Cloudflare (1.1.1.1) a CleanBrowsing. Přidat si lze i vlastní DNS.

DNS4EU do nabídky Chromu přibývá postupně a je dobré prohlížeč aktualizovat na poslední verzi.

DNS4EU se prezentuje jako bezpečná evropská alternativa k Cloudflare a podobně s tím, že data zůstávají v Evropské unii a dbá se na soukromí a dodržování zdejší legislativy. Služba také na úrovni DNS blokuje kyberbezpečnostní hrozby. Služba denně zpracuje přes miliardu dotazů.

DNS4EU vytvořila brněnská společnost Whalebone ve spolupráci s organizacemi CZ.NIC, CESNET a ČVUT.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

