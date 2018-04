 »  Evropská komise chce navýšit investice do umělé inteligence o miliardy eur

Jan Sedlák

„Evropská unie (veřejný a soukromý sektor) by od nynějška do konce roku 2020 měla navýšit investice do výzkumu a inovací v oblasti umělé inteligence alespoň o 20 miliard eur,“ píše Evropská komise v novém prohlášení ohledně podpory AI. Uvádí, že AI svět mění podobně jako v minulosti pára nebo elektřina.

Komise pro období 2018 až 2020 navyšuje investice v rámci programu Horizon 2020 na 1,5 miliardy eur a věří, že to podpoří další soukromé investice ve výši 2,5 miliardy eur. Rozvoj má podpořit také European Fund for Strategic Investments (EFSI), který má podpořit investice o dalších 500 milionech eur.

EK chce, aby v jednotlivých členských zemích vznikla výzkumná centra zaměřená na AI, která budou spolupracovat. V provozu je také European Innovation Council (EIC) a spuštěn byl fond VentureEU, který disponuje částkou 2,1 miliardy eur. Komise dále své plány rozebírá v otázkách a odpovědích. V infografice pak nabízí pár čísel.

Česko nedávno v Bruselu podepsalo deklarace, v rámci kterých se hlásí ke spolupráci v umělé inteligenci. Stojí v nich například to, že by měl být umožněn lepší přístup k otevřeným datům, které pak lze využívat. Některé evropské země už aktivity kolem AI rozjíždí samy. Velkou iniciativu nedávno rozjel například francouzský prezident Emmanuel Macron.